أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الخامس عشر

21-10-2023

أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الخامس عشر

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في يومها الخامس عشر:

_مقتل 17 موظفا من الأونروا منذ بداية الحرب في غزة

_بدء دخول شاحنات المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة

_وسائل إعلام إسرائيلية إن عملية دخول الشاحنات إلى قطاع غزة ستكون تحت إشراف ومراقبة إسرائيلية -أمريكية -مصرية

_السفارة الأمريكية في إسرائيل: معبر رفح الحدودي سيفتح في الساعة العاشرة صباحا 

_قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم بلدة عارورة وتحتل منزل القيادي بحماس صالح العاروري

_إسرائيل تحث مواطنيها على مغادرة الأردن ومصر فورا

_"نيويورك تايمز": إدارة بايدن حذرت إسرائيل من مخاطر مهاجمة "حزب الله"

_كتائب القسام تقصف أسدود برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين

_"بلومبرغ": واشنطن وتل أبيب تبحثان إمكانية تشكيل حكومة مؤقتة في غزة

_واينت: القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة 68 فلسطينيا بالضفة بينهم 3 مسؤولين في حماس و18 أسيرا محررا

_الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل جندي وإصابة 3 آخرين على الحدود اللبنانية

_الجيش الإسرائيلي يكثف مداهماته بالضفة الغربية

_مقتل 22 إعلاميا جراء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط

_بسبب موقفها من حرب غزة.. إحباط وتمرد بالخارجية الأمريكية والموظفون يحضرون عصيانا

_الجيش الإسرائيلي: هاجمنا سلسلة من الأهداف العسكرية لحزب الله

_أوستين يؤكد التزام واشنطن بـ "ردع أي جهة" تسعى للتصعيد مع إسرائيل

_البيت الأبيض ينفي صحة الكلام المنسوب لبايدن بشأن تأجيل العملية البرية الإسرائيلية في غزة

_ماكرون: اتصلنا بـ "حزب الله" لتجنب التصعيد على حدود لبنان

_ولي العهد السعودي: المملكة ترفض سياسة التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في قطاع غزة

_"وول ستريت جورنال" تتحدث عن وجود أسرى إسرائيليين لدى فصائل فلسطينية أخرى غير حماس و"الجهاد"

_ماكرون: قطر أدت دورا مهما جدا في إفراج "حماس" عن الرهينتين الأمريكيتين
المشاهد الأولى للمحتجزتين الأمريكيتين لحظة إفراج "كتائب القسام" عنهما 

– وسائل إعلام فلسطينية : طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة قرب منطقة الكرامة شمالي غرب غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 53 شهيدا منذ فجر اليوم جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى بغارات الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح شرق القطاع ودير البلح وسطه وعلى منازل قريبة من مستشفى الشفاء في غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 34 شهيداً وعشرات الجرحى في مجزرتين جديدتين ارتكبهما طيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جباليا شمال قطاع غزة ومدينة رفح جنوبه.

– وسائل إعلام فلسطينية: 14 شهيداً وعدد من الإصابات جراء قصف طيران العدو الاسرائيلي لمنزل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...