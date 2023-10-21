أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الخامس عشر
أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في يومها الخامس عشر:
_مقتل 17 موظفا من الأونروا منذ بداية الحرب في غزة
_بدء دخول شاحنات المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة
_وسائل إعلام إسرائيلية إن عملية دخول الشاحنات إلى قطاع غزة ستكون تحت إشراف ومراقبة إسرائيلية -أمريكية -مصرية
_السفارة الأمريكية في إسرائيل: معبر رفح الحدودي سيفتح في الساعة العاشرة صباحا
_قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم بلدة عارورة وتحتل منزل القيادي بحماس صالح العاروري
_إسرائيل تحث مواطنيها على مغادرة الأردن ومصر فورا
_"نيويورك تايمز": إدارة بايدن حذرت إسرائيل من مخاطر مهاجمة "حزب الله"
_كتائب القسام تقصف أسدود برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين
_"بلومبرغ": واشنطن وتل أبيب تبحثان إمكانية تشكيل حكومة مؤقتة في غزة
_واينت: القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة 68 فلسطينيا بالضفة بينهم 3 مسؤولين في حماس و18 أسيرا محررا
_الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل جندي وإصابة 3 آخرين على الحدود اللبنانية
_الجيش الإسرائيلي يكثف مداهماته بالضفة الغربية
_مقتل 22 إعلاميا جراء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط
_بسبب موقفها من حرب غزة.. إحباط وتمرد بالخارجية الأمريكية والموظفون يحضرون عصيانا
_الجيش الإسرائيلي: هاجمنا سلسلة من الأهداف العسكرية لحزب الله
_أوستين يؤكد التزام واشنطن بـ "ردع أي جهة" تسعى للتصعيد مع إسرائيل
_البيت الأبيض ينفي صحة الكلام المنسوب لبايدن بشأن تأجيل العملية البرية الإسرائيلية في غزة
_ماكرون: اتصلنا بـ "حزب الله" لتجنب التصعيد على حدود لبنان
_ولي العهد السعودي: المملكة ترفض سياسة التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في قطاع غزة
_"وول ستريت جورنال" تتحدث عن وجود أسرى إسرائيليين لدى فصائل فلسطينية أخرى غير حماس و"الجهاد"
_ماكرون: قطر أدت دورا مهما جدا في إفراج "حماس" عن الرهينتين الأمريكيتين
المشاهد الأولى للمحتجزتين الأمريكيتين لحظة إفراج "كتائب القسام" عنهما
– وسائل إعلام فلسطينية : طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة قرب منطقة الكرامة شمالي غرب غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 53 شهيدا منذ فجر اليوم جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى بغارات الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح شرق القطاع ودير البلح وسطه وعلى منازل قريبة من مستشفى الشفاء في غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: 34 شهيداً وعشرات الجرحى في مجزرتين جديدتين ارتكبهما طيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جباليا شمال قطاع غزة ومدينة رفح جنوبه.
– وسائل إعلام فلسطينية: 14 شهيداً وعدد من الإصابات جراء قصف طيران العدو الاسرائيلي لمنزل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.
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