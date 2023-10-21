الاحتلال دمر 14 ألف وحدة سكنية و19 مدرسة خلال عدوانه على غزة

21-10-2023

الاحتلال دمر 14 ألف وحدة سكنية و19 مدرسة خلال عدوانه على غزة

دمر الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة أكثر من 14 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، إضافة إلى تضرر نحو 134 ألفاً و160 مدرسة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الاحتلال دمر 5500 مبنى سكنياً تضم 14200 وحدة سكنية بشكل كلي، فيما تضررت 133370 وحدة بشكل جزئي، منها 10127 وحدة لم تعد صالحة للسكن، إضافة إلى تدميره عشرات المرافق الخدمية، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل استهداف المؤسسات التعليمية، حيث تعرضت 160 مدرسة لأضرار متنوعة جراء القصف، منها 19 مدرسة خرجت من الخدمة.

وأوضحت أنه استشهد خلال الساعات الـ 24 الماضية 352 فلسطينياً، بينهم 20 ارتقوا في جريمة قصف الاحتلال كنيسة القديس بورفيريوس، التي تزامن استهدافها مع قصف الاحتلال المسجد العمري شمال غزة، ليرتفع عدد المساجد التي دمرها الاحتلال بشكل كامل إلى أكثر من 17 مسجداً، وليثبت مجدداً أنه لا يحترم قدسية أماكن العبادة.

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