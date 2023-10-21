معارك عنيفة بين قسد وتركيا شمال وشرقي سورية

استهدفت ما يسمى “قوات مجلس تل تمر العسكري” التابعة لقوات “قسد” الموالية للجيش الأمريكي، بالصواريخ الحرارية وراجمات الصواريخ، قاعدة للقوات التركية، في قرية الداودية شرق رأس العين شمال غربي الحسكة ،وأكدت المصادر أن الصواريخ أصابت القاعدة بشكل مباشر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وتابعت المصادر بأن هذا الاستهداف تلاه مباشرة إعلان قوات “قسد”، اليوم الجمعة، أنها نفذت قبل 3 أيام عمليات نوعية استهدفت قواعد للاحتلال التركي في قرى (الأربعين والعالية والمناجير بريفي بلدة تل تمر ورأس العين)، شمالي غربي الحسكة مؤكدة أنها حققت إصابات مباشرة في صفوف جنود الجيش التركي.

بالمقابل نفذت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفاً منذ فجر اليوم الجمعة، وما زال مستمرا حتى الساعة، استهدفت قرى وبلدات ضمن مناطق سيطرة “قسد” بريفي الحسكة والرقة، حيث تركز القصف على مركز بلدة (أبو راسين) ومحيطها، وقرى (خضراوي والمشيرفة والربيعات والأسدية ومزرعة بوبي)، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، بحسب المصادر.

وتركز القصف التركي المدفعي التركي العنيف، بحسب مصادر محلية يوم أمس الجمعة ويوم أول أمس الخميس، على مواقع “قسد” ومنازل المدنيين في 13 قرية في ريفي مدينة تل أبيض وبلدة عين عيسى شمالي محافظة الرقة، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي السياق، نقلت مصادر محلية أن طائرة “درون” انتحارية تابعة للقوات التركية، قصفت سيارة تابعة لقوات “قسد”، في ريف عين العرب (كوباني) الغربي بريف حلب، مع معلومات عن مقتل قيادي من جنسية غير سورية.

وتزامن ذلك مع قصف نفذته القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، استهدف مواقع “قسد” بمحيط مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي، لا سيما الريف الغربي منه ومحطة قرية (شيخلر) للكهرباء، تسبّب بقطع الكابل العام الذي يمرّ في قرية سافتاك، ما أدى إلى خروج المحطّة التي تغذي القرى الواقعة في الريف الغربي للمدينة عن الخدمة.

ويشار أن القوات التركية شنت خلال الأسبوعين الماضيين غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع قوات “قسد” ومواقع تواجد قيادات من “حزب العمال الكردستاني” التركي المحظور، في أرياف محافظات الحسكة والرقة وحلب كان عدد كبير منها يتموضع بالقرب من قواعد الجيش الأمريكي خصوصاً بمحافظة الحسكة، أدت لمقتل العشرات من قوات “قسد” وتدمير عدد كبير من محطات الكهرباء والنفط والغاز والبنية التحتية، كرد على استهداف مسلحي “حزب الكردستاني” لمبنى وزارة الداخلية التركية في أنقرة.

سبوتنيك