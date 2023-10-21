مصطفى بكري :قناة بن غوريون سبب الحرب على غزة

قال الكاتب عضو مجلس النواب المصري، الصحفي مصطفى بكري، القضية أن هناك قناة تنشأ منذ نوفمبر الماضي قناة بن غوريون التي تنطلق من إيلات إلى غزة ذهابا وإيابا، هذه القناة تنتهي فى 3 سنوات وستكون مشكلة حقيقية لقناة السويس ويقدر لها 6 مليارات دولار سنويا.

ليبين في ذلك إن المخطط أكبر من غزة فلماذا يأتى الأمريكان والبريطانيون والفرنسيون والألمان والإيطاليون كل ببوارجه العسكرية قبالة ساحل غزة ، وأضاف بكري قناة بن جوريون السبب

وتابع بكري: القضية أن هذا الطريق الذي ينطلق من الهند مارا بالخليج ثم الكيان الإسرائيلى ثم أوروبا في مواجهة طريق الحرير.

لصاحبة الجلالة