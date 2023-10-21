21-10-2023
المقاومة العراقية تقصف قاعدة أمريكية في أربيل
أعلنت المقاومة في العراق عن استهدافها مجدداً قاعدة حرير التابعة للاحتلال الأمريكي في محافظة أربيل شمال العراق بطائرتين مسيرتين.
وقالت المقاومة: “إن مجاهدي المقاومة في العراق استهدفوا فجر اليوم قاعدة الاحتلال الأمريكي حرير شمال العراق والتي تبعد 45 كيلومتراً عن مطار أربيل الدولي بواسطة طائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر”.
وكان هجوم صاروخي بطائرات مسيرة استهدف أمس الأول قاعدتي عين الأسد وحرير بمحافظتي الأنبار وأربيل غرب وشمال العراق.
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