المقاومة العراقية تقصف قاعدة أمريكية في أربيل

21-10-2023

المقاومة العراقية تقصف قاعدة أمريكية في أربيل

أعلنت المقاومة في العراق عن استهدافها مجدداً قاعدة حرير التابعة للاحتلال الأمريكي في محافظة أربيل شمال العراق بطائرتين مسيرتين.

وقالت المقاومة: “إن مجاهدي المقاومة في العراق استهدفوا فجر اليوم قاعدة الاحتلال الأمريكي حرير شمال العراق والتي تبعد 45 كيلومتراً عن مطار أربيل الدولي بواسطة طائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر”.

وكان هجوم صاروخي بطائرات مسيرة استهدف أمس الأول قاعدتي عين الأسد وحرير بمحافظتي الأنبار وأربيل غرب وشمال العراق.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...