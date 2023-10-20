تنفيذ مشاريع لتحسين مياه الشرب باللاذقية

20-10-2023

تنفيذ مشاريع لتحسين مياه الشرب باللاذقية

ضمن جولة له على عدد من المشاريع الاستراتيجية لتحسين الواقع المائي في محافظة اللاذقية، أكد وزير الموارد المائية تمام رعد ، استمرار العمل في مشاريع مهمة لزيادة ودعم الوارد اليومي لمياه الشرب في مدينة اللاذقية والمحافظة عموماً.

وقال رعد إن أحد المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الجهات التابعة للوزارة، مشروع محطة تصفية مياه بحيرة سد 16 تشرين، الذي يتم العمل فيه بشكل جيد، مؤكداً  ضرورة إنهاء الأعمال بشكل متتابع وفق البرنامج الزمني المحدد للمشروع المهم لتحسين الوارد المائي لمدينة اللاذقية.

وأضاف رعد أنه تمت المباشرة بالضخ التجريبي باتجاه الخزان في مدينة اللاذقية وتمت التجربة بنجاح، على أن يتم استكمال الأعمال الأخرى دون تأخير.

وأشار رعد إلى أهمية إنجاز مشروع آبار غمام لتحسين واقع المياه على محوري غمام والسكرية،، إضافة إلى أهمية وضع محطة المعالجة في سيانو والحويز بالخدمة مؤخراً ويتم تجريب المحطة إذ يسير عملها بشكل جيد وخلال أيام ستظهر نتائجها بشكل فعال.

من جهته، أكد محافظ اللاذقية عامر هلال لـ"الوطن"، أهمية إنجاز المشاريع المذكورة في مواعيدها المحددة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف عمل ورشات الشركات المنفذة للانتهاء من الأعمال حسب المدد المحددة بما يساهم في تحسين الواقع المائي بالمحافظة. 


الوطن

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