جيش الاحتلال الإسرائيلي: الصواريخ التي أطلقت من لبنان هي لحزب الله

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل تابعة لحزب الله اللبناني رغم إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عنها.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "إطلاق الصواريخ نفذ بموافقة حزب الله وإن الجيش الإسرائيلي رد على الصواريخ باستهداف عدة مواقع لحزب الله وتمكن من تصفية خلية مخربين".

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس الخميس، مسؤوليتها عن إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع وبلدات في شمال إسرائيل.

وذكرت القسام في بيان أنها "أطلقت رشقة صاروخية مركزة مكونة من 30 صاروخا انطلاقا من جنوب لبنان باتجاه مغتصبات الجليل الغربي وأبرزها نهاريا وشلومي الجاثمتان شمال فلسطين المحتلة".

إلى ذلك، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، أن "مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي قامت بالقضاء على مخرب داخل الأراضي اللبنانية".



المصدر: وكالات