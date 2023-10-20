هل حذف سيناء من خرائطه؟.. وسائل إعلام مصرية تنقل رد غوغل

ارتفع بحث المصريين عبر محركات غوغل خلال الساعات الماضية عن كلمة سيناء بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى العديد من المنشورات حول حذف اسم شبه جزيرة سيناء من على خرائط غوغل.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إنه لا يوجد أساس من الصحة حول حذف اسم سيناء من الخريطة، كما ظهر في الصور المتداولة الأخيرة عن عدم وجود سيناء على الخريطة، إذ إن غوغل لا يكتب عادة أسماء المحافظات.

وأشار موقع "المصري اليوم" إلى أن خرائط القارات تقسم إلى دول ذات حدود واضحة، ثم تقسم الدول إلى محافظات ذات حدود واضحة، ويكتفي غوغل بكتابة أسماء عواصم المحافظات مثل "الإسكندرية"، عاصمة محافظة الإسكندرية، بينما لم يكتب اسم محافظة البحيرة، مكتفيًا بذكر عاصمتها "دمنهور"، وكذلك الحال مع محافظة شبه جزيرة سيناء، إذ إن غوغل لم يحذف اسم شبه جزيرة سيناء من خرائطه، واكتفى بذكر عاصمة محافظة شمال سيناء العريش، والطور عاصمة محافظة جنوب سيناء.

وقال المتحدث الرسمي لشركة "غوغل" لـ صدى البلد: "إن الشركة لم تجر أي تغييرات على كيفية عرض شبه جزيرة سيناء على تطبيق الخرائط الخاص بها".

موضحا، أن شبه جزيرة سيناء لا تظهر على الخريطة لأن خرائط Google لا تعرض أسماء المقاطعات بشكل تلقائي عند النظر إلى خريطة الدول بل تظهر فقط في حال البحث عنها.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، غضب كبير بعدما اكتشف النشطاء أن محرك البحث غوغل قام بحذف اسم سيناء من خرائطه.

واكتشف عدد كبير من المستخدمين خلال عمليات البحث على غوغل أنه تم بالفعل حذف الاسم الخاص بـ"سيناء" وترك مساحة كبيرة فارغة دون وضع اسم سيناء عليها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية