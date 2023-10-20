سهم "تسلا" يهوي وثروة ماسك تهبط بواقع 16 مليار دولار

خسر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" نحو 16 مليار دولار من ثروته في يوم واحد بعد انخفاض سهم "تسلا" بنسبة 9% وفقا لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات (BBI).

وفي تعاملات أمس الخميس، انخفض سهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا" بنسبة 9.3% إلى 220.11 دولار، وجاء ذلك بعد أن أعلنت الشركة أن صافي أرباحها انخفض بنحو 1.8 مرة في الربع الماضي.

وفي ظل ذلك انخفضت ثروة ماسك، بحسب مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات الذي يقيس ثروات أغنى 500 شخص في العالم، بمقدار 16 مليار دولار إلى 210 مليارات.

ورغم تراجع ثروة ماسك بهذه الوتيرة الكبيرة إلا أنه حافظ على المرتبة الأولى في تصنيف أغنى رجال الأعمال في العالم.

المصدر: نوفوستي