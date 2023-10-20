سلطات جورجيا بدأت الاستعداد لحرب نووية

باشرت سلطات جورجيا باتخاذ الاستعدادات اللازمة للتصدي لعواقب استخدام السلاح النووي في المنطقة.

ونقلت وكالة "سبوتن جورجيا" عن رئيس جهاز أمن الدولة في جورجيا، غيورغي ليلواشفيلي، أن بلاده تتخذ إجراءات استعدادا للاستخدام المحتمل للأسلحة النووية في المنطقة.

وقال: "تم تكليف وزارة الصحة بتوزيع الأدوية على السكان عند الضرورة، وتقديم العلاج اللازم، وتم وضع خطة رعاية الطوارئ، وتخصيص الملاجئ".

وأضاف: "إذا حدث هجوم نووي مباشر، لا سمح الله، لن يساعدنا توفير الملاجئ. لذلك يجب علينا في هذه الحالة، أن نكون أذكياء، وأن ننفذ سياسات عملية معتدلة داخل البلاد وخارجها".

المصدر: نوفوستي