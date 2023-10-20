زاخاروفا: أمريكا خدعت العالم بشعارات الحرية والديمقراطية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ان أمريكا خدعت العالم منذ زمن طويل، متخفية وراء شعارات النضال من أجل الحرية والديمقراطية.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن زاخاروفا تعليقها على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن المساعدة لأوكرانيا بالاستثمار الذكي بالقول: “إن وصف بايدن المساعدات المقدمة لأوكرانيا بأنها استثمار ذكي من شأنه أن يعود بفوائد على الأجيال القادمة، في السابق كانوا يطلقون عليها اسم الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية، والآن اتضح أن هذه مجرد حسابات لقد كان الأمر دائماً على هذا النحو، لقد خدعوا العالم مختبئين وراء قيم غير موجودة بالنسبة لواشنطن”، مشددة على أن الحروب كانت تمثل دائماً استثماراً معقولاً للولايات المتحدة، لأنها لم تحدث على أراضيها ولم تقلق أبداً بشأن تكاليف الآخرين.