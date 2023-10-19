مصدر أمريكي يعترف بـ"إصابات طفيفة" في قاعدة أمريكية بسوريا

أكد مسؤولان أمريكيان تعرض قاعدة عسكرية أمريكية جنوبي سوريا، لهجوم بمسيرات اليوم الخميس وكشف أحدهما أن إحدى الطائرات المسيرة المهاجمة أُسقطت، ولكن الأخرى تسببت في وقوع إصابات طفيفة.

هذا وتتواجد قوات أمريكية في تلك القاعدة المستهدفة تحت ذريعة "تدريب قوات كجزء من حملة أوسع ضد تنظيم داعش".

وقال أحد المسؤولين اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما - بسبب مناقشة الموضوع قبل صدور إعلان رسمي بشأن الحادث – إنه تم إسقاط إحداهما، بينما تمكنت الأخرى في التسبب بإصابات طفيفة.

ويأتي الهجوم في أعقاب قصف مماثل بطائرات مسيّرة خلال الأيام القليلة الماضية، ضد قواعد للولايات المتحدة والتحالف في العراق في ظل احتدام الغضب بالمنطقة بعد قصف على مستشفى (المعمداني) في غزة ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

يشار إلى أن قاعدة التنف تقع في جنوب شرق سوريا، عند مفترق طرق حساس، وهو الطريق الذي تزعم واشنطن بأنه غالبا ما يستخدمه مسلحون مدعومون من إيران لنقل الأسلحة إلى "حزب الله" اللبناني.

وفي هذا السياق، قال نشطاء سوريون معارضون، اليوم الخميس، إن هجوم الطائرات المسيرة استهدف منشأة نفطية (حقل للغاز) في شرق سوريا، تضم قوات أمريكية.

من جانبه، قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" ومقره في بريطانيا، إن دوي 5 انفجارات سمع في حقل الغاز.

المصدر: أ ب