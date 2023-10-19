الجيش الإسرائيلي يحصل على الضوء الأخضر لشن عملية برية

ذكرت قناة ABC NEWS في عنوان على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي حصل على الضوء الأخضر للتحرك في عملية برية ضد قطاع غزة.

وقالت القناة إن عدد القتلى في إسرائيل منذ بدء " طوفان الأقصى " التي أطلقتها حركة حماس الفلسطينية، بلغ ما لا يقل عن 1400 شخص وأصيب 4562 آخرين، نقلا عن السلطات الإسرائيلية.

وفي المقابل شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على غزة ردا على عملية حماس. وفي غزة فقط، قُتل 3785 شخصا وأصيب 12493 آخرين، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، للقوات الإسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة، أن أمر الهجوم البري للجيش سيأتي قريبا.

وأوضح للجنود: "أنتم الآن ترون غزة من بعيد، وقريبا سترونها من الداخل.. سيأتي الأمر".

بدوره، قال وزير الزراعة الإسرائيلي، عوديد فورير، إن السلطات ستنشئ منطقة عازلة داخل قطاع غزة بعد الاجتياح البري.

وشدّد الوزير في هذا الجانب على أن كل "من يقترب من المنطقة العازلة سيقتل".

المصدر: ABC+ RT