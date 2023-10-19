غزة: خروج 3 مستشفيات عن الخدمة كلياً.. الطواقم الطبية تُعالج الجرحى على الأرض

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، خروج 3 مستشفيات عن الخدمة كلياً، مشيرةً إلى تضرر 25 جزئياً في قطاع غزة.

وأضافت الوزارة، أنّ الطواقم الطبية تعالج جرحى العدوان الإسرائيلي على الأرض بسبب العدد الكبير من الجرحى الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء.

يأتي ذلك في وقتٍ يستمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث عشر على التوالي، بقصف المنازل السكنية على ساكنيها من دون إنذار، ومواصلة فرضه حصاراً خانقاً على القطاع بمنعه الماء والكهرباء والدواء.

في غزة بارتقاء أكثر من 100 شهيد في الساعات الماضية من جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتشريد المزيد من العائلات الفلسطينية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس الأربعاء أنّ 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء والمسنين.

وبلغ إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي حتى يوم أمس 3478 شهيداً و12.065 إصابة بجراحٍ مختلفة، فيما لا يزال المئات تحت الأنقاض.

وفي السياق، صرّح المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى في غزة إياد الجبري، بأنّ "الوضع الطبي في المستشفى صعب جداً إذ نعاني من قلة الكوادر واللوازم الطبية".

وكان المتحدث باسم مشفى شهداء الأقصى في غزة خليل الدقران قد صرّح بأنّه "لم يعد هناك أمكنة للمصابين، ولذلك تم فتح مستشفى ميداني بدائي".

وأضاف الدقران أنّ الإمكانات أوشكت على النفاد، وأنّ القطاع الطبي "أمام كارثة حقيقية، في حال عدم وصول المساعدات إلى المستشفيات".