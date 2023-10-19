"إسرائيل" تعترف: أكثر من 300 جندي قتلوا منذ بدء هجوم غزة

اعترف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 306 عنصر في صفوفه، منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" التي شنّتها المقاومة الفلسطينية يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي آخر حصيلة أعلنها الاحتلال، قتل نحو 1500 إسرائيلي، كما فاق عدد الجرحى الـ 3000 حتى الساعة، منذ بداية "طوفان الأقصى". فيما تؤكد فصائل المقاومة الفلسطينية أن عدد قتلى الاحتلال وجرحاه أكثر من ذلك بكثير.

أما بشأن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، فقد قدّر الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، منذ يومين، أنّ عددهم يتراوح مِن 200 و250 أسيراً أو يزيد على ذلك، كاشفاً أنّ في يد كتائب القسّام وحدها 200 أسير.

والجدير ذكره، أنّ عدداً من هؤلاء الأسرى قتل بفعل القصف الإسرائيلي على غزة.

وأمس، أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، أنّ الأسرى الإسرائيليون معظمهم جنود، مشيراً إلى أنّ هذه المسألة "فيها تعقيدات كثيرة ولن يتم الحديث بأي تفاصيل عنها قبل انتهاء العدوان".

وبالتزامن مع نية "إسرائيل" الهجوم برياً على قطاع غزة، بثّت "القسّام" في وقت سابق، فيديو تحذيري، أظهرت فيه سيناريو لما سيجري في حال دخلت "إسرائيل" غزة.