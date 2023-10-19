وزير الخارجية الإيراني يدعو الدول العربية والإسلامية لمقاطعة "إسرائيل"
دعا وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، امس الأربعاء، الدول العربية والإسلامية إلى فرض عقوبات على "إسرائيل"، وقطع العلاقات معها، وذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال عبد اللهيان، في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة: "من الضروري فرض عقوبات سياسية واقتصادية على الكيان الصهيوني من قبل الدول العربية والإسلامية".
وأضاف: "حان الوقت للدول الإسلامية بقطع علاقاتها مع (إسرائيل) كاحتجاج على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، فضلا عن مقاطعة بضائعها".
"إبادة جماعية"
كما اتهم وزير الخارجية الإيراني، "إسرائيل" والولايات المتحدة بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الشعب الفلسطيني.
وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد اتهم أمس الثلاثاء، إسرائيل "بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أمام العالم".
وحذر خامنئي، في كلمة له، من "نفاد صبر المقاومة والمسلمين إذا تواصلت الجرائم في غزة"، مؤكدا أنه "لا يمكن لأي طرف أن يقف أمامهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأكد المرشد الإيراني على "ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها وأنها تشرف حاليا على سياسة (إسرائيل)".
وتابع: "على كل الأطراف ألا تطلب لاحقا من أحد منع فريق ما من القيام بخطوات ردا على جرائم الصهاينة".
يأتي ذلك غداة قصف الجيش الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.
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