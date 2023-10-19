الدبابات الإسرائيلية تتخذ "إجراء وقائيا"

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الدبابات الإسرائيلية التي تنتشر قرب قطاع غزة، تظهر مجهزة بأقفاص علوية للحماية من الطائرات بدون طيار الهجومية.



وبحسب تقرير للصحيفة، فإن هذا الإجراء المتعلق بالسلامة يمثل "أحد الدروس المستفادة من حرب أوكرانيا".



وتظهر الصور من مدينة عسقلان الساحلية، "عدة دبابات مزودة بمظلات معدنية فوق فتحاتها العلوية، حيث تعمل هذه الحواجز الواقية الصلبة، التي تسمى (أقفاص المواجهة)، كحاجز ضد الضربات الجوية، ما يتسبب في انفجار المسيرات قبل أن تتمكن من إلحاق أضرار جسيمة بالدبابة أو أفراد طاقمها".



وقال محللون إن الجيش الإسرائيلي استحدث هذا الإجراء الوقائي "بعد أن استخدمت (حماس)، خلال هجومها المفاجئ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، طائرات مسلحة بدون طيار لاستهداف الجنود والمركبات المدرعة".



وقدمت الحرب في أوكرانيا، "مختبرا حربيا حديثا"، حيث تدرس الجيوش في جميع أنحاء العالم كيفية أداء الأسلحة والمعدات الجديدة.



وقال المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مارك كانسيان: "افتراضي هو أن هجمات (حماس) أعطت (إسرائيل) قوة دافعة لتركيب الأقفاص على نطاق أوسع".



وأضاف: "ربما كانوا يفكرون بهذا الإجراء من قبل؛ لأن الجميع يراقب الحرب في أوكرانيا عن كثب".



وفي السابع من الشهر الحالي، شن مسلحو حركة "حماس" هجوما على "إسرائيل" أسفر عن مقتل المئات واختطاف العشرات.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم "حماس"، ارتفع إلى أكثر من 2000 شخص.



كما أسفر الرد الإسرائيلي الذي استهدف مناطق واسعة من غزة عن مقتل الآلاف، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.



وبحسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة في غزة، لقي 3478 شهيداً حتفهم وأصيب أكثر من 12 ألف جريح في قطاع غزة منذ بدء الحرب بين "حماس" و"إسرائيل".