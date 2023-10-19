أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الثالث عشر

19-10-2023

أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الثالث عشر

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في يومها الثالث عشر:

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