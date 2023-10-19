أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الثالث عشر
أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في يومها الثالث عشر:
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-وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يدمّر عدداً من الأبراج السكنية في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة المحاصر
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