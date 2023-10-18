توقيف مروج مواد مخـ.درة في دمشق وضبط كمية منها بحوزته

نتيجة البحث والمتابعة والمراقبة تمكن فرع مكافحة المخـ.درات بدمشق من إلقاء القبض على المدعو (مصطفى ، ك) في محلة كفر سوسة وضبط بحوزته كمية ( 3,5 ) ثلاثة كيلو ونصف من مادة الحشيش المخـ.در و( 1153 ) ألف ومائة وثلاثة وخمسون حبة كبتاغون مخـ.درة و( 5 ) غرام من مادة الماريجوانا المخـ.درة و( 30 ) غرام من مادة الكريستال المخـ.درة وميزان الكتروني يستخدم في وزن المواد المخـ.درة ودراجة نـ.ارية كان يستخدمها في تنقلاته، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بحيازة وترويج المواد المخـ.درة ضمن مدينة دمشق وريفها بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين جاري البحث عنهم.

تم حجز الدراجة النـ.ارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

