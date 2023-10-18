بكلفة 113مليار ليرة.. منح أول إجازة استثمار لمستشفى حديث ومتعدد الاختصاصات في دمشق

أضافت هيئة الاستثمار السورية فرصة جديدة للاستثمار بمنحها إجازة استثمار جديدة هي الأولى من نوعها في قطاع المشافي وذلك موجب أحكام القانون 18 لعام 2021 لمشروع مستشفى تخصصي متطور وحديث متعدد الاختصاصات في مدينة دمشق.

وتقارب الكلفة التقديرية للمشفى 113 مليار ليرة ، و/151/ فرصة عمل متنوعة متوقعة، وعدد أسرة /66/ سرير.

وبحسب مصادر الهيئة يتضمن المستشفى عشر اختصاصات وهي: جراحة القلب والأوعية الدموية، القثطرة القلبية، التوليد وأمراض النساء وجراحتها، الجراحة العصبية، الجراحة العظمية، الجراحة العامة، الجراحة الصدرية، الأطفال والحواضن، الجراحة البولية والتناسلية، الجراحة التجميلية.

وتأتي أهمية المشروع في عدم وجود مماثل محلي له لاسيما بعد ظروف الحرب القاسية وانتشار جائحة كورونا، والتي رافقها نقص في الأجهزة والإمكانات والتخصصات.

ويهدف المشروع إلى تغطية الطلب المحلي من الخدمات الصحية في جميع الاختصاصات، حيث يعتمد على أحدث التقنيات الطبية في المنطقة ووجود نخبة من كوادر الأطباء السوريين المتخصصين في سورية والخارج، إضافة إلى طاقم من الممرضين والكوادر الإدارية ذوي الخبرة والكفاءة عالية.

الجدير بالذكر أن هذه الموافقة جاءت نتيجة لجهود كبيرة بذلتها وزارة الصحة وهيئة الاستثمار السورية لتبسيط وتسريع إجراءات منح الموافقات اللازمة للمشروع، ٫حيث حددت الحدود الدنيا المطلوبة من المستثمر ب 50 سرير في مراكز المدن و 30 خارج مراكز المدن.

وتسعى الهيئة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات ذات الألوية ضمن محددات أكثر مرونة وتلبية للواقع، تعمل بالتعاون مع الوزارت على إعادة النظر في الحدود الدنيا من رأس المال المطلوبة من المستثمر للحصول على إجازة الاستثمار، وكذلك على دراسة إدراج المزيد من الأنشطة الهامة والضرورية ضمن الأنشطة المستفيدة من قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

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