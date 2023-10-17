مصرع بصبوص وأبو كراد وأبو رداد وعشرات الإرهابيين في قصف للجيش السوري

دمرت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الجو فضائية الروسية الصديقة العاملة في سورية خلال الأيام الماضية مواقع التنظيمات الإرهابية ونقاطها المحصنة ومستودعات ذخيرتها ومقرات قيادتها في ريف إدلب.

وقالت وزارة الدفاع في صفحتها على موقع فيسبوك: “في إطار عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة لنقاط ومواقع التنظيمات الإرهابية التي تشن اعتداءات متكررة على القرى والبلدات الآمنة وبعض نقاطنا العسكرية في ريف إدلب، نفذت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الجو فضائية الروسية الصديقة العاملة في سورية خلال الأيام الماضية عدة عمليات نوعية مركزة عبر نيران الصواريخ والمدفعية والطيران الروسي الصديق دمرت من خلالها مواقع تلك التنظيمات ونقاطها المحصنة ومستودعات ذخيرتها ومقرات قيادتها”.

وأضافت الوزارة: “كما تم استهداف مقر للتنظيمات الإرهابية مخصص لتفخيخ العربات والآليات وإصلاح العتاد الثقيل وتدميره بالكامل ومقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين المنتمين إلى ما يسمى هيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني”.

وبينت الوازرة أنه عرف من الإرهابيين القتلى:

1-أبو عبد الله الباس

2-عابد شيخون

3- ابراهيم مصطفى

4- محمد الصنع

5-زكريا كيالي

6- محمود الريا

7- صلاح الشيخ حسن

8- أحمد عنان

9- حسن الحايك

10- فادي رحيمو

11- دياب القدح

12- أبو زرياب محمبل

13- أبو رداد مغيرة

14- أبو كراد أبجر

15- أبو عبد الله السعيدي

16- مروان بصبوص