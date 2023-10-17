الجيش يسقط طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية بريفي حلب وإدلب

17-10-2023

الجيش يسقط طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية بريفي حلب وإدلب

تصدت وحدات من الجيش العربي السوري لهجوم شنته التنظيمات الارهابية بعدة طائرات مسيرة ودمرتها بريفي حلب وإدلب.

 

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها على موقعها الإلكتروني أن “وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي إدلب وحلب تمكنت من إسقاط وتدمير 6 طائرات مسيرة حاولت من خلالها التنظيمات الإرهابية المسلحة المنتشرة في تلك المناطق استهداف القرى والبلدات الآمنة وبعض النقاط العسكرية”.

 

وتصدت وحدات من الجيش العاملة في ريفي حلب وادلب خلال الأسابيع الماضية لعدة محاولات من قبل التنظيمات الارهابية المنتشرة بريفي حلب وإدلب للتسلل باتجاه بعض نقاط الجيش والمناطق الآمنة وكبدتها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

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