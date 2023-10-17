تداعيات مجزرة مشفى المعمداني

بوحشية غير مسبوقة قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني في غزة أثناء وجود مئات العائلات النازحة، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن مستشفى المعمداني الذي يأوي مئات العائلات من النازحين الفلسطينييين في غزة، تعرض للقصف الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

وأكدت أن "شهداء وجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط غزة".

ووصف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة ما حصل بالمشفى بـ “الكارثة الإنسانية والمجزرة”.

وأضاف: “سيارات الإسعاف لم تتمكن حتى الآن من انتشال أي ضحية، وبعض الضحايا تحولوا إلى أشلاء مبعثرة، الوضع كارثي وصادم ومرعب”

وأكد مسؤول في وزارة الصحة بغزة أن كل الشهداء والجرحى في مجزرة المعمداني مدنيون

واضاف المسؤول أن إحداثيات المستشفيات تسلم للصليب الأحمر الدولي الذي يسلمها للاحتلال "الإسرائيلي

و بعد قصف المستشفى المعمداني كسرت كل الخطوط الحمراء ونخشى على مستشفى الشفاء بحسب المسؤول.

وخرجت مظاهرات في عواصم عربية وعالمية عدة استنكاراً لمجزرة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة في مستشفى المعمداني في قطاع غزة، التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

وعمت مظاهرات الاستنكار مدينة رام الله والخليل في الضفة الغربية، كما خرجت مظاهرات منددة في تونس وبيروت احتجاجاً على المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

فيما دعت فعاليات سياسية وشعبية في الجزائر إلى الخروج بمظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة واستنكاراً بالصمت الدولي المطبق عن المجازر بحق الشعب الفلسطيني، وفي الأردن حاول متظاهرون اقتحام مبنى سفارة الاحتلال في عمّان على خلفية مجزرة المستشفى في قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي.

وفي السياق، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ما حصل وقالت في بيان: “مجزرة المستشفى المعمداني جزء من خطة إدارة بايدن لإبادة سكان غزة وتهجيرهم، والمجزرة الآثمة هي جريمة حرب موصوفة عشية زيارة بايدن لترؤس المجلس الحربي الصهيوني الذي يعد العدة لاجتياح قطاع غزة، وهي تعبير على أن الإدارة الأمريكية الحاقدة هي التي تقود هذه الحرب بهدف تهجير أهلنا في قطاع غزة إلى سيناء”.

بدوره، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط علق على القصف الإسرائيلي الذي طال مستشفى المعمداني في غزة، حيث قال: “آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم”.

كما دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني استهداف المستشفى، قائلاً: “إنها جريمة وحشية عكست عدم التزام الكيان الصهيوني بأبسط الأصول الدولية خلال فترة الحرب، ودماء شهداء هذه الحادثة ستزيد من عزيمة الشعب الفلسطيني المقاوم والمجاهد لتحرير أرضه من دنس المحتلين”.

أيضاً، الصحة العالمية أدانت الهجوم على المستشفى الأهلي، مضيفة: “التقارير تشير إلى مئات الوفيات والإصابات ونطالب بحماية المدنيين والمرافق الصحية”.

وأدانت اليونيسيف استهداف المستشفى، حيث قالت: “ندين بشدة الهجوم على مستشفى المعمداني وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار”.

من جانبها، الخارجية الأردنية أصدرت بياناً أدانت فيه العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني، مضيفة: “الأردن يحمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن هذا التطور الخطير”.

والخارجية اليمنية أيضاً أدانت ما جرى، حيث قالت: “ندين بشدة العدوان الصهيوني على قطاع غزة وجرائم الحرب التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان الصهيوني على غزة سينعكس سلباً على الأمن والاستقرار في المنطقة

وأدانت الخارجية القطرية المجزرة المذكورة وقالت: “ندين قصف إسرائيل مستشفى المعمداني ونعتبره مجزرة وحشية وجريمة بحق المدنيين، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين”، مضيفة: “توسع الهجمات الإسرائيلية لتشمل المستشفيات والمدارس تصعيد خطير وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة”.

من جهته، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قال: “إسرائيل تصفع الإنسانية على وجهها بجريمة إبادة”.

وأعلن لبنان الحداد الوطني غداً بعد مـجـ.ـزرة المستشفى المعمداني.

وأدانت باكستان أيضاً ما حصل، وأكدت في بيانها أن مهاجمة مستشفى يضم مدنيين أمر “غير إنساني ولا يمكن الدفاع عنه”.

بدوره، قال المتحدث باسم شبكة المنظمات غير الحكومية البريطانية”: “قصف مستشفى هو جريمة حرب، و(أوكسفام) تطالب بوصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة الآن”، بحسب “الأناضول”.