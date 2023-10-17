“التجارة الداخلية” تفاجئ السوريين بتخفيض أسعار المحروقات!

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت إعلانًا مفاجئًا بتخفيض أسعار بعض أنواع المحروقات دون الكشف عن العوامل التي أدت إلى هذا الانخفاض.

وبموجب هذا الإعلان، تم تحديد سعر ليتر البنزين “أوكتان 95” بقيمة 12200 ليرة، مقارنة بسعره السابق البالغ 14360 ليرة، بينما انخفض سعر ليتر المازوت الحر إلى 11985 ليرة بدلاً من 13290 ليرة.

وفيما يتعلق بسعر طن الفيول، شهد تراجعًا إلى 7 ملايين و658 ألف و700 ليرة بعد أن كان 8 ملايين و994 ألف و400 ليرة.

أما سعر طن الغاز السائل الدوغما، فارتفع إلى 10 ملايين و207 آلاف و600 ليرة بدلاً من 11 مليون و7800 ليرة.

يُشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية قامت بزيادة أسعار المحروقات المذكورة في الأول من تشرين الأول، وذلك بعد إعلانها في نهاية العام الماضي عزمها بيع المحروقات المخصصة للقطاع الصناعي بأسعار تكلفة التصنيع.

وفي شباط الماضي، قدّمت الوزارة بيانًا توضيحيًا لسبب بيع المازوت للقطاع الصناعي بأسعار تكلفة، حيث نسبته إلى اختلاف أسعار المازوت بين الشركات الخاصة وشركة المحروقات.

مما أدى إلى نشوء حالة من عدم المساواة والتكاليف في عملية الإنتاج، مما استدعى توحيد الأسعار.

يُلاحظ أن وزارة التجارة الداخلية لم تنشر قرار تخفيض أسعار المحروقات على صفحتها الرسمية على فيسبوك دون توضيح، بل نشرته مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس.



سناك سوري