قوائم جديدة لتوظيف 56 شخصاً من ذوي الشهداء

أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين (الزوجة والأبناء) في رئاسة مجلس الوزراء قوائم جديدة لتوظيف عدد من ذوي الشهداء.

وتضمن القرار وفق ما ذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان عبر قناتها في تلغرام توظيف 56 شخصاً من ذوي الشهداء بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط، وتم توجيه كتب خاصة بكل الطلبات للجهات العامة التي تم الفرز إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة.

وبلغ عدد فرص العمل المؤمنة لذوي الشهداء العسكريين منذ تشكيل اللجنة في الشهر الرابع عام 2017 وحتى الآن 5947 شخصاً.