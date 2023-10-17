لبنان.. قصف الاحتلال الإسرائيلي للضهيرة الليلة الماضية أدى لوقوع عدد من الإصابات

17-10-2023

لبنان.. قصف الاحتلال الإسرائيلي للضهيرة الليلة الماضية أدى لوقوع عدد من الإصابات

أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن القصف الإسرائيلي المعادي على قرى القطاع الغربي من الجنوب اللبناني والمناطق المتاخمة للخط الأزرق، والذي استمر حتى بعيد منتصف الليلة الماضية أدى إلى وقوع إصابات بعد تعرض المنازل في بلدة الضهيرة لقصف مباشر.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية عن المصادر قولها: إن فرق الإسعاف والدفاع المدني عملت على نقل الجرحى إلى مستشفيات صور، مشيرة إلى أن العدو الإسرائيلي استعمل القنابل الفوسفورية في استهداف المنازل والمدنيين.

وكانت المقاومة اللبنانية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مساء أمس خمسة مواقع للعدو الصهيوني على الحدود مع فلسطين المحتلة، وحققت فيها إصابات مؤكدة.

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