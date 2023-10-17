مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم مشروع القرار الروسي الذي اقترح حلاً للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وحسب وكالة نوفوستي صوتت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان ضد مشروع القرار الروسي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فيما دعم المشروع روسيا والصين والإمارات والغابون وموزمبيق، وامتنعت ألبانيا والبرازيل وغانا ومالطا وسويسرا والإكوادور عن التصويت.

وكان مشروع القرار الروسي يتضمن نداء من مجلس الأمن لوقف فوري ومستدام وكامل الامتثال لوقف إطلاق النار الإنساني في الشرق الأوسط.

كما يدين المشروع بشدة العنف والأعمال العسكرية ضد المدنيين السلميين، ويدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل آمن، إضافة إلى توفير وتوسيع إيصال المساعدة الإنسانية بدون عقبات، وإلى توفير ظروف لإجلاء الأفراد المدنيين والجرحى.

كما قامت البعثة الروسية في الأمم المتحدة بتضمين تعديلات على مشروع قرارها لإدانة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة، والدعوة إلى وقف إطلاق النار في ظل الوضع الصعب للمدنيين هناك.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا بعد التصويت: “نأسف لأن المجلس وجد نفسه مجدداً رهينة للأنانية، وللنوايا الأنانية للكتلة الغربية من البلدان”.