أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) في يومها الحادي عشر

17-10-2023

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) في يومها الحادي عشر

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في يومها العاشر:


– وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته الوحشية على مناطق متفرقة في رفح جنوبي قطاع غزة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: 2837 شهيداً ونحو 12 ألف جريح جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 11 على قطاع غزة المحاصر.

– مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات للعدو شرق موقع “ناحال عوز” العسكري بعدد من قذائف الهاون.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات للعدو في قاعدة “تسيلم” العسكرية برشقات صاروخية ضمن عملية طوفان الأقصى.

– وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف بشكل همجي منازل في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء وإصابة مئات الجرحى الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 25 فلسطينياً وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي بناء مؤلفاً من خمسة طوابق خلف مستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

 – مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة

 – وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية

 – وسائل إعلام فلسطينية نقلاً عن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة:  ما يحدث في غزة ليس عملية عسكرية، بل هو اعتداء ومجزرة ضد المدنيين الأبرياء.. والنظام الصحي انهار تماماً.. والعدو الإسرائيلي قتل أسراً بأكملها في غزة

 – وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً على رؤوس ساكنيه في دير البلح وسط قطاع غزة

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