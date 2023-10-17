دراسة لرفع أسعار الدخان الوطني مجدداَ

أكد الأستاذ محسن عبيدو مدير عام المؤسسة العامة للتبغ أن أيّ ارتفاع في أسعار الدخان الوطني يتمّ وفق دراسة مسبقة تأخذ بعين الاعتبار سعر التكلفة حسب نشرة الصرف في المصرف المركزي مع إضافة هامش ربح بسيط، لأن المؤسسة بالمحصّلة هي مؤسسة ربحية، والأسعار الجديدة يتمّ إخبار وزارة الصناعة ومديرية حماية المستهلك بها، وعلى هذا الأساس يقوم وكيل المؤسّسة بحساب التكاليف والنفقات ويضيف هامش ربح معيّناً على الدخان، ويعمّم على المحلات الأسعار الجديدة.

وعمّا إذا كانت هناك أسعار جديدة للدخان الوطني، أكد عبيدو أن هذا الموضوع قيد الدرس، ولكن إلى الآن لم يُتخذ قرار بزيادة الأسعار، فالمؤسّسة إلى الآن تحاول امتصاص جميع الزيادات في أسعار التكلفة المترتبة على زيادة أسعار الصرف في المركزي، ولم تقم بزيادة الأسعار مؤخراً بالنظر إلى الزيادة الحاصلة في رواتب الموظفين، وإذا كانت هناك تسعيرة جديدة فسيتمّ إخبار “الصناعة” وحماية المستهلك بذلك، ولكن إلى الآن لم يتمّ إقرار هذه الزيادة.

مديرُ حماية المستهلك في ريف دمشق نائل اسمندر، أكد أنه لا توجد إلى الآن نشرة جديدة بخصوص أسعار الدخان الوطني، وأنه إذا كان هناك جديد في ذلك فإن المؤسسة العامة للتبغ ستقوم بتزويد المديرية بها.

البعث