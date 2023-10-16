موسكو: "إسرائيل" تتصرف عشوائياً في غزة وواشنطن تتحمل المسؤولية الأساسية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي "يتصرّف بصورة عشوائية" في قطاع غزّة، محذّرةً من التهديد باجتياح غزّة برياً، والذي "لا يزال قائماً".

وقوّم نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف،خلال اجتماع بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العدوان على غزة، مؤكداً أنّ "خطر خروج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عن السيطرة مرتفع".

وحمّل ريابكوف الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الرئيسة عن "هذه الأزمة المأسَوية الخطيرة"، مؤكداً أن واشنطن "تحاول، منذ عدة أعوام، احتكار التسوية وتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتمنع الآن التوصل إلى حل ملائم".

وكان بوتين أكد استعداد بلاده للمساهمة في "تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعد فشل سياسة الولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط".

من جهته، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن بوتين يجري اتصالات برؤساء سوريا وإيران ومصر وفلسطين، وبرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لافتاً إلى أنه "يتابع باهتمام تطورات الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي".

وبشأن إمكان إجراء اتصالات بين بوتين والرئيس الأميركي، جو بايدن، صرّح أوشاكوف بأنه "لم يتم التخطيط بشأن ذلك".

ودعا بوتين، في وقت سابق، إلى عدم توسيع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيراً إلى أن من شأن ذلك أن ينعكس على الوضع العالمي بأكمله.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزّة، منذ 10 أيام، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 2750 فلسطينياً وإصابة 9700 آخرين. ووصل القطاع إلى أزمة إنسانية خطيرة، وسط تشديد الحصار الإسرائيلي.