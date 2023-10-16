 سرايا القدس تقصف "تل أبيب" والقدس ومستوطنات الغلاف بأكثر من 100 صاروخ

تستمر سرايا القدس، ضمن توقيت "تاسعة البهاء"، باستهداف المدن المحتلّة ومستوطنات الاحتلال، مع وصول معركة "طوفان الأقصى" لليوم العاشر على التوالي، وسط اعترافات الاحتلال بالأضرار.

ووجّهت في هذا التوقيت المحدّد ضربة صاروخية بأكثر من 100 صاروخ استهدفت مدن ومستوطنات غلاف غزة وصولاً إلى "تل أبيب" والقدس

وطالت صواريخ "السرايا"، "تل أبيب"، والقدس، وبئر السبع (جنوبي فلسطين)، ووصلت أيضاً إلى الغلاف، في أسدود وعسقلان المحتلّة، ومستوطنات: "نتيفوت"، "سديروت"، "إيفيم"، "نير عام"، "جافين"، وكلية سايبر.

وأكدت سرايا القدس أنّ القصف جاء رداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين"، بينما أفاد الإعلام الإسرائيلي بإصابة منزل في "سديروت" بصاروخ بشكل مباشر، وبدوّي صفّارات في قاعدة "بالماخيم "الجوية جنوبي "تل أبيب".

بدورها، تواصل كتائب القسام قصف "تل أبيب"، بالرشقات الصاروخية رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

من جهتها، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) أنها استهدفت تحشيدات قوات الاحتلال شرق جحر الديك، عند السياج الفاصل، بعدد من قذائف الهاون. وقبلها استهدفت "الكتائب" قاعدة "زيكيم" العسكرية.

وأمس، أعلنت سرايا القدس قصفها حشداً لقوات "الجيش" الإسرائيلي في "مفتاحيم" وموقع "صوفا" برشقةٍ صاروخية.

وقالت، في عدّة بياناتٍ مُقتضبة، إنّها استهدفت الحشود العسكرية الإسرائيلية في مستوطنات "كفار سعد" و"علوميم" و"إيرز" و"دوغيت" و"نير عام" بالصواريخ وقذائف الهاون.