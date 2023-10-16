الخارجية الروسية تعلن عن زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية

16-10-2023

الخارجية الروسية تعلن عن زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف سيتوجه إلى كوريا الشمالية بعد الصين يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 18 و19 أكتوبر سيقوم الوزير لافروف بزيارة رسمية إلى كوريا الشمالية بدعوة منها".

ويزور لافرووف حاليا الصين وعقد مباحثات مع نظيره الصيني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

وسيشارك في المنتدى الثالث للتعاون الدولي "حزام واحد، طريق واحد" الذي سيحضره الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا بصفة ضيف رئيسي للمنتدى.

ووصل لافروف في زيارة رسمية إلى بكين اليوم، تمهيدا لزيارة الرئيس بوتين إلى الصين.

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