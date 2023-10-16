16-10-2023
7 شهداء من الدفاع المدني في غزة جراء قصف الاحتلال لمقرهم بتل الهوا
استشهد 7 سبعة فلسطينيين من طواقم الدفاع المدني في غزة فجر اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مقرهم في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.
وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال استهدف بعدة صواريخ مقر الدفاع المدني ومركباته في تل الهوا جنوب غرب المدينة ما أدى لاستشهاد سبعة من طواقمه وإصابة آخرين.
كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات متواصلة على مناطق تل الهوا وحي الزيتون والشجاعية بهدف تدمير أكبر عدد من منازل الفلسطينيين والبنية التحتية.
كما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طائرات الاحتلال شنت 5 غارات بمحيط مستشفى القدس في قطاع غزة.
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