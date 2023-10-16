ميزانية «إسرائيل» على المحك.. ومؤشرات البوصة تتراجع!

تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة «تل أبيب» Tase 35 بنسبة اقتربت من 2 % في بداية جلسة اليوم الأحد، مع تصاعد الحـ.ـرب على قطاع غـ.ـزة.

يقيس المؤشر Tase 35 أداء أكبر 35 شركة مدرجة في بورصة «تل أبيب»

كذلك تراجع في بداية جلسة اليوم مؤشرا العقارات والإنشاءات في بورصة «تل أبيب» إلى جانب مؤشر البنوك والخدمات المالية، وتراجع في مؤشر التأمين.

وحذّر محافظ بنك «إسـ.ـرائيل» المركزي، أمير يارون، من أن الحـ.ـرب على غـ.ـزة ستكون لها آثار على الميزانية، في محاولة لتمهيد كافة السيناريوهات للداخل الإسـ.ـرائيلي.

يأتي تصريح المحافظ بعدما تحذير وكالة موديز للتصنيف الائتماني من مخاطر، من بينها أن مرونة مصدري الديون في «إسـ.ـرائيل» ستكون على المحك إذا استمرت الحـ.ـرب بما يعرقل النشاط الاقتصادي وصنع السياسات

وأعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تأجيل نشر التصنيف الائتماني الجديد لـ«إسـ.ـرائيل»، مبررة ذلك بالتطورات العسكرية القائمة في المنطقة، حيث يمثل التأجيل استفادة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان يستعد لخفض في التصنيف.