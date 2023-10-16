القبض على مجرمين خطيرين في حلب

وردت معلومات إلى قسم شرطة حلب الجديدة في حلب بوجود أشخاص يقومون بسلـ.ب المبالغ المالية والأجهزة الخليوية من المواطنين الذين تصلهم حوالات مالية من خارج القطر بطريقة غير مشروعة.

من خلال المتابعة وجمع المعلومات عن هؤلاء الأشخاص تمكن القسم المذكور بعد نصب الكـ.مين اللازم من إلقاء القبض على شخصين منهم وذلك بعد محاولتهما الهرب وقيام أحدهما بفتح قنـ.بلة على الدورية لمنعها من إلقاء القبض عليهما إلا أنّ الدورية تمكنت من السيطرة على الموقف وإلقاء القبض عليهما بعد اختباء أحدهما في قبو والآخر على سطح أحد الأبنية السكنية المجاورة ،وضبط بحوزتهما (بنـ.دقية حـ.ربية - خمسة مذخـ.رات – طلـ.قات حيّة - كمية من مادة الحشيش والحبوب المخـ.درة) ،وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب عدة عمليات سلـ.ب للمواطنين من مبالغ مالية وأجهزة خليوية بقوة السـ.ـلاح منتحلين صفة أمنية وتخويف الأشخاص المسلـ.وبين بعدم قدرتهم على الشكوى كون الحوالة المالية التي استلموها هي بطريقة غير قانونية ،وبتدقيق وضعهما تبين وجود عدة إذاعات بحث وأحكام قضائية بحقهما بجـ.رائم مختلفة منها (الشروع التام بالقـ.تل – سلـ.ب - مصدر مواد مخـ.درة – طعـ.ن).

تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص أصولاً.