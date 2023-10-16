وزير الدفاع الإسرائيلي: "الحرب في غزة ستكون مميتة وستغير الوضع للأبد"
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، االأحد، أن "الحرب على قطاع غزة ستغير الوضع للأبد".
وذكر غالانت خلال تفقده القوات الإسرائيلية في غلاف غزة، أن "الحرب ستكون قوية ومميتة ودقيقة"، مؤكدا أن "إسرائيل" ليس لديها مصلحة في شن حرب على الجبهة الشمالية، في إشارة إلى جنوب لبنان.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة".
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