عمليات مكثفة لـ"حزب الله" ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

في ظل المجازر التي تشهدها غزة واستمرار احتلال بعض بلدات لبنان الجنوبية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على البلاد، نفذ "حزب الله" اليوم عدة عمليات خلقت توترا كبيرا عند الحدود.

وفي ما يأتي تطورات اليوم عند الحدود اللبنانية الجنوبية:

- بداية أحداث اليوم كانت إعلان إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي صباحا سقوط قذائف في مستوطنة "شتولا" عند الحدود مع لبنان.

- من بعدها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخص وإصابة آخرين جراء سقوط صاروخ موجه في "شتولا" عند الحدود مع لبنان.

- لاحقا ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا موجها آخر استهدف موقعا للجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان.

- إثر ذلك، أصدر "حزب الله" بيانا قال فيه: "في سياق الرد على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين وأدت لاستشهاد الصحافي ‏عصام العبدالله وجرح عدد من الصحافيين، وأيضا القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا ‏وأدى إلى استشهاد المواطنين خليل اسعد علي هاشم و رباد حسين العاكوم، قامت مجموعة ‏الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري صباح اليوم الأحد الموافق ‌‏15 أكتوبر 2023 باستهداف مركز لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما ‏أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيلٍ وجريح".‏

- كما أصدر "حزب الله" بيانا آخر قال فيه: "في سياق الرد على الاعتداءات الصهيونية المتمادية على القرى الحدودية هاجم مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية موقع الراهب الصهيوني بالأسلحة المباشرة والمناسبة". ‏ ‏- وفي وقت لاحق، أشارت وسائل إعلام عبرية إلى صدور "أوامر للمستوطنين في المطلة عند الحدود مع لبنان بالنزول إلى الملاجئ خوفا من حدث امني".

- صدر عن "حزب الله" بيان جديد جاء فيه: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة دبابة ميركافا في موقع الراهب مما أدى ‏إلى إصابتها إصابة مباشرة وتوزع طاقمها بين قتيل وجريح".‏

‏- ذكرت اذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي الآتي: "للمرة الخامسة خلال اليوم، إطلاق صاروخ موجه نحو قوة من الجيش الإسرائيلي في "حانيتا" عند الحدود مع لبنان"، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن 5 جرحى بهجوم صاروخي على موقع للجيش الإسرائيلي في "حانيتا" بالجليل الغربي عند الحدود مع لبنان.

- أضافت وسائل إعلام إسرائيلية: "أوامر للمستوطنين في الجليل الغربي حتى 9 كلم من الحدود مع لبنان بالدخول الى الملاجئ".

- عقب ذلك، قال "حزب الله" في بيان جديد: "في مواصلة للرد على قتل وجرح الصحافيين في بلدة علما الشعب والمدنيين في بلدة شبعا، قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر اليوم الأحد الواقع في 15أكتوبر 2023 بمهاجمة ثكنة حانيتا ‏الصهيونية بالصواريخ الموجّهة مما أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة ‏وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش العدو". ‏

- مع دوي الإنذارات في مستوطنات الشمال الإسرائيلي، وسقوط صواريخ عليها، ‏أصدرت كتائب "القسام" في لبنان بيانا أعلنت فيه "قصف مغتصبتي "شلومي" و "نهاريا" ومحيطهما شمال فلسطين المحتلة بـ20 صاروخا ردا على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في غزة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف أراض لبنانية بعدد من القذائف.

- بعد أن أفادت مصادر عبرية بأن اشتباكات كبيرة اندلعت بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين قرب الحدود اللبنانية وأن الجيش طلب من سكان كريات شمونة الدخول إلى الملاجئ فورا، صدر عن "حزب الله" بيان جاء فيه: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية خمسة مواقع صهيونية حدودية هي: ‏جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة وموقع العباد، بالأسلحة المباشرة والمناسبة".‏

‏ - وفي آخر بيان له حتى التاسعة والنصف من مساء اليوم، صرح "حزب الله" قائلا: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية الكاميرات والتجهيزات الفنية الصهيونية المثبتة على جدار مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة مما تسبب بتعطيلها".

ويأتي ذلك وسط توترات تشهدها الحدود الجنوبية اللبنانية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر (أطلقتها حركة "حماس" في غزة)، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني "استشهاد 3 من عناصره" جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشباكات مسلحة وقصف من لبنان.

هذا، وحذرت الولايات المتحدة و حلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: RT