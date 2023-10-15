"إسرائيل" تكشف عن عدم معرفتها بمواقع أسراها وفشلها بإنقاذ أحد منهم
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، إنه لم يتمكن حتى الآن من تحديد مواقع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، فيما سبق أن أعلنت الحركة عن مقتل 17 أسيرا لديها جراء القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.
وصرح الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الجيش لم يستطع حتى الآن تحديد مواقع الأسرى الإسرائيليين، مضيفا أنه لم يتم إنقاذ أي أسير منهم.
وكان إسرائيل أعلنت، أمس الجمعة، أن قواتها قامت بعمليات توغل محدودة وسريعة في غزة للبحث عن الأسرى لدى "حماس"، مشيرة إلى أن عدد الأسرى بأيدي الحركة يبلغ 120 أسيرا على الأقل.
مقتل 26 أسيرا بالقصف الإسرائيلي
ارتفع عدد القتلى من الأسرى لدى حركة "حماس" إلى 26 بعد إعلانها، اليوم السبت، عن مقتل 9 أسرى آخرين.
وذكرت "حماس" اليوم السبت بأن 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها، قُتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى.
وأوضحت أن من هؤلاء القتلى 4 من الأسرى الأجانب، ليرتفع عدد من قتلوا من الأسرى لدى "حماس" بسبب القصف الإسرائيلي المكثف والعنيف على قطاع غزة إلى 26 قتيلا.
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