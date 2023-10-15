الأونروا: أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يواجهون خطر الموت بسبب نفاد المياه

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من أن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون خطر نفاد المياه بشكل أصبح يهدد حياتهم.

وقالت الوكالة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن المياه النظيفة تنفد من القطاع بعد توقف عمل محطة المياه وشبكات الماء العامة، مشيرة إلى عدم سماح الاحتلال بدخول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ أسبوع.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: “إن المياه أصبحت مسألة حياة أو موت، ومن الضروري أن يتم توصيل الوقود إلى غزة لتوفير المياه لمليوني شخص”.

وأوضحت الأونروا أنه في غضون الـ12 ساعة الماضية فقط شرد مئات آلاف الفلسطينيين، ووصل عدد النازحين خلال أسبوع إلى نحو مليون شخص.

وشددت الوكالة على ضرورة عدم استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس والعيادات ومنشآت الأمم المتحدة، مبينة أن ملاجئها في وسط القطاع وشماله لم تعد آمنة ما يعد أمراً غير مسبوق.

وفي الحادي عشر من الشهر الجاري توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل بعيد نفاد الوقود اللازم للتشغيل ومنع الاحتلال إدخال الوقود إليه، كما خرجت أمس جميع محطات مياه الشرب في القطاع من الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه.