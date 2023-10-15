المقاومة تواصل دك مستوطنات الاحتلال ومواقعه العسكرية

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم دك مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه العسكرية في عملية طوفان الأقصى المتواصلة لليوم التاسع، رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية أنها قصفت بعدة رشقات صاروخية “تل أبيب” ومستوطنتي “سديروت” و”مفلاسيم” وتحشيداً لقوات الاحتلال قرب موقع “رعيم” العسكري وتجمع “مفتاحيم” الاستيطاني على أطراف قطاع غزة، رداً على مجازر الاحتلال المتواصلة بحق أهالي قطاع غزة.

وأقرت وسائل إعلام العدو بمقتل أكثر من 1500 من جنود الاحتلال ومستوطنيه وإصابة أكثر من 3400، إضافة إلى إجلاء عشرات آلاف المستوطنين من المستوطنات المقامة على أطراف قطاع غزة منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر الجاري.