"إسرائيل" تبرر تأجيل الغزو البري على قطاع غزة بسبب "الظروف الجوية"

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بتأجيل الاحتلال الإسرائيلي اجتياحه البري لقطاع غزة "بسبب الظروف الجوية".

وفي التفاصيل، نقلت الصحيفة عن ضبّاط الاحتلال أنّه "كان من المقرر في البداية أن يجري الغزو الأحد، ولكن جرى تأجيله بضعة أيام على الأقل جزئياً، بسبب الظروف الجوية التي كانت ستجعل من الصعب على الطيارين الإسرائيليين ومشغلي الطائرات بدون طيار توفير غطاء جوي للقوات البرية".

يأتي ذلك في وقتٍ تشهد "إسرائيل" تخبّطاً على المستويين العسكري والسياسي، فيما يخصّ هدف الاجتياح البري المحتمل لغزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، في تقرير للمحللة السياسية، شيريت أفيطان كوهِن.

وقالت كوهِن، في تقريرها، إنّ "الكابينت" يصرّح بأنّه "يهدف إلى تقويض القدرات العسكرية لحماس وسلطتها، فيما الناطق باسم الجيش يصوغ هدفاً مقلصاً، ألا وهو هزيمة حماس وتصفية كل المسؤولين الذين كانوا متورطين في معركة يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر".

يأتي ذلك بعد مصادقة "كابينت" الاحتلال، على الدخول البري لغزة، مع وجود خلافات بشأن عمق الدخول البري للقطاع.