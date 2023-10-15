مقتل جندية إسرائيلية وإصابة 7 قرب الحدود مع لبنان

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، مقتل جندية في سلاح البحرية الإسرائيلي وجرح 7 آخرين أمس في المنطقة البحرية شمال فلسطين المحتلة.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ أحد الجرحى موجود في العناية الفائقة قيد التخدير والتنفس الاصطناعي بعد إجراء عمليات له أمس، مشيراً إلى أنّ في قسم الجراحة هناك 6 جرحى بحالة طفيفة في نفس الحادثة.

يُشار إلى أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، كانت قد أعلنت أمس أنّ مجموعاتها "هاجمت مواقع الاحتلال في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ‏وهي مواقع الرادار، ورويسات العلم، والسماقة، وزبدين ورمثا، بالصواريخ المُوجّهة وقذائف ‏الهاون، مؤكّدةً أنّها أصابتها إصاباتٍ دقيقة ومباشرة.



‏وقالت مصادر لبنانية إنّ اشتباكاً بالأسلحة المتوسطة والرشاشة في محيط موقع "رويسات العلم" الإسرائيلي جنوبي لبنان، وقع ظهر السبت.

كذلك، أعلن حزب الله، أمس، استهداف مركز ‏للمراقبة والرصد، تابع لقوات الاحتلال في بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة، مؤكداً إصابة المركز وتدمير جزء كبير من تجهيزاته الفنية والتقنية.‏

من جانبه، أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أنّه رصد "إطلاق 30 قذيفة هاون من لبنان" تجاه الأراضي المحتلة، وطلب من المستوطنين في المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان التزام الملاجئ فوراً.

وقصفت مدفعية الاحتلال، أمس السبت، أحياءً سكنية ومنازل في مزارع شبعا، حيث استشهد مُسنَّين لبنانيَين، وهما رجلٌ وزوجته مِن جرّاء القصف المدفعي الإسرائيلي على المنطقة.



يُشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يعيش تخبطاً وارتباكاً في الجبهة الشمالية، وخصوصاً أنّ هذه الجبهة تتعرّض لاستهداف المقاومة، رداً على اعتداءات الاحتلال على الأراضي اللبنانية.

وفي السياق، أكد رئيس الموساد السابق، داني ياتوم، أنّ "إسرائيل" "تقترب إلى انفجار الوضع في منطقة الشمال، مشدداً على أنّ "حزب الله هو صاحب وسائل قتالية وقدرات أكبر من حماس".