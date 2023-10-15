خلافات إسرائيلية بشأن عمق دخول غزة براً

نشرت كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو تحذيرياً لقوات الاحتلال، إذا شنّت عدواناً برياً على قطاع غزة.

وأرفقت "القسام" الفيديو بالجملة التحذيرية: "هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة". ويُظهر الفيديو سيناريو ما ينتظرُ قواتِ الاحتلال إذا تقدّمت براً إلى القطاع.



وتزامن الفيديو مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية مصادقة "الكابينت" الإسرائيلي على الدخول البري لغزة، مع وجود خلافات بشأن عمق الدخول البري للقطاع.

وحذّر مسؤولون ومحللون إسرائيليون وغربيون من خطة "إسرائيل" شنَّ عدوان بري على غزة، وشكّكوا في قدرة "الجيش" الإسرائيلي على مواجهة حركة حماس براً.

وفي وقت سابق من اليوم، قال كولونيل في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، لموقع "ميدل إيست آي"، إنّ "العملية البرية ستكون بمثابة جحيم لجنود الاحتياط الإسرائيليين، الذين لم يتلقوا التدريب الكافي".

واعترف الكولونيل الإسرائيلي، الذي تحدث إلى موقع "ميدل إيست آي"، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأنّ "الجيش يعاني نقصاً كبيراً في العدد في القوات الخاصة اللازمة لمثل هذه العملية الضخمة".

أيضاً، جاء أبرز التصريحات بهذا الشأن على لسان رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، إيهود أولمرت، الذي قال إنّ "ما ينتظر الجنود الإسرائيليين هو كل ما يمكنك تخيله، وما هو أسوأ"، مؤكداً أنّ العدوان البرّي على غزة لن يكون "بسيطاً، ولن يكون ممتعاً لنا أو لهم".

وفي السياق عينه، كشفت وكالة "بلومبرغ" الأميركية قلقاً داخل الإدارة الأميركية، سببه أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية "غير مستعدّة لعواقب أي هجومٍ بري في غزة".

وذكّرت الوكالة، في تقريرٍ لها بشأن احتمالات الدخول البري الذي يُهدّد به "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بأنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، وعد بدعمٍ غير مشروط لـ"إسرائيل"، في الوقت الذي تستعد لحربٍ برية على قطاع غزة، مُشيرةً إلى أنّه على الرغم من ذلك، فإنّ إدارته تشعر بالقلق من أنّ الحكومة الإسرائيلية ليست مستعدة لعواقب الهجوم الضخم.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إنّ شنّ هجوم بري على غزة "يبدو مهمةً مروّعة ومستحيلة"، كما قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنّ "الجيش الإسرائيلي ليس مستعداً وغير مجهز لوجستياً لعملية برية في غزة".