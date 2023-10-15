أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في اليوم التاسع
أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الجاري رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:
– وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مركز شرطة بيت لاهيا شمال قطاع غزة المحاصر.
– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 2329 فلسطينياً والمصابين الى 9042 جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة خمسة آخرين جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في منطقة التوام شمال قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: أكثر من 47 عائلة مُحيت بالكامل من السجل المدني بسبب المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 300 فلسطيني وإصابة 800 آخرين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
– منظمة الصحة العالمية تدين مطالبة الاحتلال الإسرائيلي المتكررة بإخلاء 22 مستشفى تعالج آلاف المرضى شمال قطاع غزة وتؤكد أن نقلهم إلى جنوبي القطاع هو بمنزلة حكم بالإعدام عليهم.
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