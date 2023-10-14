الصحة العالمية: طائرة إمدادات طبية عاجلة لإغاثة غزة تصل إلى مصر
أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، أن طائرة مساعدات طبية عاجلة موجهة لسكان غزة وصلت إلى مطار العريش في مصر.
وفي منشور عبر حسابه بمنصة "إكس"، قال إن "المنظمة على استعداد لنشر الإمدادات بمجرد السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي".
"مأساة إنسانية"
وناشد مدير منظمة الصحة العالمية، "إسرائيل" أن تعيد النظر في قرار إجلاء 1.1 مليون شخص، لافتا إلى أنها "ستكون مأساة إنسانية".
وتكررت الدعوات لفتح ممرات إنسانية قبل غزو بري محتمل من جانب "إسرائيل"، خصوصا في اتجاه مصر عبر معبر رفح، وفق وكالة "فرانس برس".
دعوات للتوجه لجنوب القطاع
وشهد يوم الجمعة، نزوح آلاف الفلسطينيين من مدينة غزة في اتجاه جنوبي القطاع بعد تحذيرات وجهها الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم ما يوحي بتحضيره لعملية برية ردا على هجوم حركة "حماس" غير المسبوق على "إسرائيل".
ودعا الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، "كافة سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا من أجل حماية أنفسهم والتواجد جنوب وادي غزة"، مؤكدا أنه "لن يُسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان بذلك".
وألقى الجيش الإسرائيلي مناشير باللغة العربية في سماء غزة تطالب السكان بإخلاء منازلهم في المدينة فورا، وفق مراسلي وكالة "فرانس برس"، مرفقة برسم لخريطة غزة عليها أسهم تشير إلى منطقة جنوب القطاع.
وسارعت حماس إلى رفض طلب الإخلاء، وأطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات بمئات الصواريخ من غزة على "إسرائيل"، بحسب مراسلي وكالة "فرانس برس".
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