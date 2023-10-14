مظاهرات في إسبانيا وإيطاليا ونيويورك تنديداً بالعدوان الإسرائيلي

شاركت حشود كبيرة من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية ومتضامنون مع الفلسطينيين في مظاهرات خرجت في مدن إسبانية عدة احتجاجاً ورفضاً لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر.

ورفع المتظاهرون في مدن سرقسطة وملقا ورويس كاتالوني أعلام فلسطين ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومجازره في قطاع غزة وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه.

كما شارك الآلاف في مظاهرة حاشدة نظمتها الجالية الفلسطينية في إيطاليا وجابت شوارع العاصمة روما حيث أكد المشاركون خلالها ضرورة وقف عملية الإبادة الجماعية المستمرة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة ووقف جرائمه في الضفة الغربية.

كما ندد المتظاهرون بالصمت والتواطؤ الغربي على جرائم الاحتلال وطالبوا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يناضل ويكافح منذ عشرات السنين لنيل حريته واستقلاله التي كفلها القانون والمواثيق الدولية.

وشهدت مدينة نيويورك الأمريكية مظاهرة حاشدة حمل المشاركون فيها لافتات تؤكد ارتكاب (إسرائيل) جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وتطالب بوقف هذه الجرائم ووقف دعم واشنطن للاحتلال الإسرائيلي.