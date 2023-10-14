الأمم المتحدة: 5544 وحدة سكنية فلسطينية دمرها القصف الإسرائيلي بالكامل

أعلنت الأمم المتحدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت بالكامل 5544 وحدة سكنية في قطاع غزة، جراء اعتداءاتها المتواصلة عليه.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قوله في بيان اليوم: إن القوات الإسرائيلية دمرت أكثر من1300 بناء و 5544 وحدة سكنية في قطاع غزة، وأصابت حوالي 3750 وحدة سكنية أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد قابلة للسكن.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بمئات الأطنان من القنابل ومنها المحرمة دولياً، وذلك منذ بداية عدوانه يوم السبت الماضي، ما أوقع آلاف الشهداء والجرحى وأدى إلى تدمير مئات المنازل وتهجير عشرات الآلاف من المدنيين.