14-10-2023
المقاومة تطلق أكبر رشقة صاروخية ودمار كبير في إسرائيل
أظهرت مقاطع فيديو عديدة حدوث أضرار كبيرة ودمار في منشآت جراء سقوط صاروخ على بات يام جنوبي تل ابيب وسط انباء عن دمار كبير في عدد من المدن والمستوطنات الإسرائيلية.
وقبل قليل كانت سرايا القدس قد أعلنت أنها قصفت تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق الإسرائيلية برشقات صاروخية رداً على المجازر واستهداف البيوت المدنية، وذلك في الساعة 09:00 مساء، في ما تسميه بـ"توقيت البهاء".
وفي وقت سابق من اليوم أيضا، أكدت كتائب "القسام" في بيان لها أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية "ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين". بالإضافة إلى "قصف مستوطنات إسرائيلية وحشود للعدو ومطار "بن غوريون" برشقات صاروخية" ردا على استهداف المدنيين.
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