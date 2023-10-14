الاسرار التي عرفتها حماس عن الجيش الإسرائيلي

رونين بيرجمان ـ نيويورك تايمز

إعادة بناء أحداث ذلك اليوم، أجرى الصحفيون مقابلات مع أكثر من 20 ناجيا وجنديا ومسؤولًا عسكريًا ومخابراتيًا، كما راجعوا وثائق تخطيط حماس ولقطات فيديو للهجمات.

تم النشر في 13 أكتوبر 2023

كان المسلحون العشرة من غزة يعرفون بالضبط كيفية العثور على مركز المخابرات الإسرائيلية – وكيفية الدخول إليه.

وبعد عبورهم إلى إسرائيل، اتجهوا شرقا على متن خمس دراجات نارية، وعلى متن كل مركبة مسلحان اثنان، وأطلقوا النار على السيارات المدنية المارة أثناء تقدمهم.

وبعد عشرة أميال، انحرفوا عن الطريق إلى منطقة من الغابات، ونزلوا خارج بوابة غير مأهولة إلى قاعدة عسكرية. وقاموا بتفجير الحاجز بعبوة ناسفة صغيرة، ودخلوا القاعدة وتوقفوا لالتقاط صورة شخصية جماعية. ثم أطلقوا النار على جندي إسرائيلي أعزل يرتدي قميصا، فأردوه قتيلا.

للحظة، بدا المهاجمون غير متأكدين من المكان الذي سيتوجهون إليه بعد ذلك. ثم أخرج أحدهم شيئًا من جيبه: خريطة مرمزة بالألوان للمجمع.

بعد إعادة توجيههم، وجدوا بابًا مفتوحًا لمبنى محصن. وبمجرد دخولهم، دخلوا غرفة مليئة بأجهزة الكمبيوتر - مركز الاستخبارات العسكرية. تحت سرير في الغرفة، وجدوا جنديين يحتميان. وقتل المسلحون كلاهما بالرصاص.

تم التقاط هذا التسلسل بكاميرا مثبتة على رأس المسلح الذي قُتل لاحقًا. قامت صحيفة نيويورك تايمز بمراجعة اللقطات، ثم التحقق من الأحداث من خلال إجراء مقابلات مع مسؤولين إسرائيليين والتحقق من الفيديو العسكري الإسرائيلي للهجوم أيضًا.

صورة مأخوذة من شريط فيديو صوره أحد قادة حماس الذي قُتل يوم السبت. ويظهر المسلحون داخل مركز استخبارات إسرائيلي.

صورة: قائد حماس يراجع خريطة القاعدة التي تضم مركز المخابرات.

إنها تقدم تفاصيل مرعبة عن كيفية تمكن حماس، الميليشيا التي تسيطر على قطاع غزة، من مفاجأة أقوى جيش في الشرق الأوسط والتغلب عليه يوم السبت الماضي - حيث اقتحمت الحدود واجتاحت أكثر من 30 ميلاً مربعاً واحتجزت أكثر من 150 رهينة و مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص في اليوم الأكثر دموية لإسرائيل في تاريخها الممتد 75 عامًا.

بفضل التخطيط الدقيق والوعي غير العادي بأسرار إسرائيل ونقاط ضعفها، تمكنت حماس وحلفاؤها من اجتياح جبهة إسرائيل مع غزة بعد وقت قصير من الفجر، الأمر الذي صدم أمة طالما اعتبرت تفوق جيشها عقيدة إيمانية.

وباستخدام الطائرات بدون طيار، دمرت حماس أبراج المراقبة والاتصالات الرئيسية على طول الحدود مع غزة، مما أدى إلى فرض نقاط عمياء واسعة على الجيش الإسرائيلي . ويقول المسؤولون إن حماس قامت، باستخدام المتفجرات والجرارات، بتفجير فجوات في الحواجز الحدودية، مما سمح لـ 200 مهاجم بالتدفق في الموجة الأولى و1800 آخرين في وقت لاحق من ذلك اليوم. وعلى متن دراجات نارية وشاحنات صغيرة، اقتحم المهاجمون إسرائيل، واجتاحوا ما لا يقل عن ثماني قواعد عسكرية وشنوا هجمات إرهابية ضد المدنيين في أكثر من 15 قرية ومدينة.

صورة: فلسطينيون يقتحمون الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة بعد أن تسلل مسلحون إلى مناطق في جنوب إسرائيل يوم السبت.

صورة: جثث متناثرة على طريق في منطقة سديروت في إسرائيل، في أعقاب توغل جماعي قام به مسلحون من حركة حماس.ائتمان...عمار عوض / رويترز

تُظهر وثائق تخطيط حماس ومقاطع الفيديو الخاصة بالهجوم والمقابلات مع مسؤولي الأمن أن المجموعة كان لديها فهم متطور بشكل مدهش لكيفية عمل الجيش الإسرائيلي، وأين تتمركز وحدات معينة، وحتى الوقت الذي سيستغرقه وصول التعزيزات.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه بمجرد انتهاء الحرب، فإنه سيحقق في كيفية تمكن حماس من اختراق دفاعاتها بهذه السهولة.

ولكن سواء كانت القوات المسلحة مهملة بأسرارها أو مخترقة من قبل جواسيس، فإن ما تم الكشف عنه قد أثار بالفعل قلق المسؤولين والمحللين الذين تساءلوا كيف يمكن للجيش الإسرائيلي - المشهور بجمع المعلومات الاستخبارية - أن يكشف عن غير قصد الكثير من المعلومات حول عملياته الخاصة.

فيديو: جنود من وحدة مكافحة الإرهاب العسكرية الإسرائيلية يقاتلون حماس في مركز المخابرات.

وكانت النتيجة سلسلة مذهلة من الفظائع والمجازر، فيما وصفه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، بأنه أسوأ قتل جماعي لليهود في يوم واحد منذ المحرقة.

لقد حطمت هالة إسرائيل التي لا تقهر، وأثارت هجوماً إسرائيلياً مضاداً على غزة أدى إلى مقتل أكثر من 1900 فلسطيني في أسبوع واحد، وهو هجوم لم يسبق له مثيل في غزة.

كما أدى ذلك إلى قلب الافتراضات القائلة بأن حماس، التي صنفتها إسرائيل والعديد من الدول الغربية منذ فترة طويلة كمجموعة إرهابية، أصبحت تدريجياً مهتمة بإدارة غزة أكثر من استخدامها لشن هجمات كبيرة على إسرائيل.

وقال علي بركة، أحد قادة حماس، في مقابلة تلفزيونية يوم الاثنين، إن حماس جعلت الإسرائيليين يعتقدون أنها “منشغلة بحكم غزة”.

وأضاف: “طوال الوقت، وتحت الطاولة، كانت حماس تستعد لهذا الهجوم الكبير”.

حماس في الكيبوتس!

كان الإرهابيون داخل منزل أدي تشيري، على الجانب الآخر من الباب المفتوح. وكانت السيدة شيري وزوجها وأطفالهما الثلاثة يختبئون داخل غرفة نوم ابنهم الأكبر، ويستمعون إلى المسلحين وهم يتجولون في غرفة المعيشة الخاصة بهم.

"من فضلك ساعدنا"، أرسلت السيدة شيري رسالة نصية إلى صديق، بينما كان أحد المهاجمين يقترب أكثر فأكثر من باب غرفة النوم. ثم أمسك بمقبض الباب.

كان يوم عائلة تشيري قد بدأ بإطلاق صواريخ من غزة، بعد الساعة السادسة صباحاً بقليل

وهرعت السيدة شيري، وهي خبيرة اقتصادية، وزوجها أورين، وهو مهندس، مع أطفالهما إلى غرفة نوم ابنهما الأكبر، والتي كانت بمثابة ملجأ من القنابل.

في البداية، بدت أحداث الصباح مألوفة بشكل مؤلم. تعيش عائلة تشيري في كيبوتس ناحال عوز، وهي قرية ريفية يبلغ عدد سكانها حوالي 500 نسمة، وتقع على بعد بضع مئات من الأمتار شرق الحدود مع غزة. إن إطلاق الصواريخ في الصباح الباكر - وما تلا ذلك من اندفاع إلى الغرفة الآمنة - هو سمة متكررة للحياة في المنطقة.

"كما هو الحال دائمًا،" تذكرت السيدة شيري تفكيرها.

لكن هذا الصباح سرعان ما بدا مختلفًا. وواصلت الصواريخ إطلاقها، واتجه الكثير منها إلى عمق الأراضي الإسرائيلية.

صورة: داخل أحد المنازل في كيبوتس بئيري الذي اجتاحه مقاتلو حماس.ائتمان...سيرجي بونوماريف لصحيفة نيويورك تايمز

صورة: ركضت إيفغينيا سيمانوفيتش إلى الملجأ الخرساني المسلح في منزلها في عسقلان، إسرائيل، بعد لحظات من انطلاق صفارة الإنذار.ائتمان...تامير خليفة لصحيفة نيويورك تايمز

ثم، من الحقول المحيطة بالقرية، سمع صوت طلقات نارية.

غادر السيد شيري غرفة النوم، وألقى نظرة خاطفة على مصاريع نوافذ غرفة المعيشة.

"يا إلهي،" تذكرت السيدة شيري صراخ زوجها. «حماس في الكيبوتس! حماس في الكيبوتس!

كانت الساعة 7:20 صباحًا

وكان المئات من غزاة حماس، يحملون البنادق وقاذفات الصواريخ المحمولة على الكتف ويرتدون عصابات الرأس الخضراء، يتدفقون عبر حقول القرية.

لقد كان ذلك جزءًا من هجوم منسق، أظهرت الوثائق ومقاطع الفيديو، أنه تم تعيين فرق من المهاجمين لأهداف محددة. وبينما اجتاح البعض القواعد العسكرية، اقتحم آخرون المناطق السكنية، وقاموا باختطاف وقتل المدنيين بلا رحمة .

خريطة تحدد مواقع الكيبوتسات الإسرائيلية الأربعة: كفر عزة، ناحال عوز، بئيري، وريم، شرق قطاع غزة. وتقع مدينة عسقلان أيضًا شمال قطاع غزة.

وكان على الأسرة أن تتصرف بسرعة. ولم يكن للملجأ الذي يقيمون فيه من القنابل، وهو غرفة نوم أحد المراهقين، قفل. أمسك الوالدان كرسيًا، ووضعاه تحت مقبض الباب، مما جعل فتحه أكثر صعوبة. قاموا بسحب خزانة صغيرة ووضعوها على الكرسي. ثم انتظروا. وكانت هناك قاعدة عسكرية بجوار القرية. وتذكرت السيدة شيري أنها كانت تفكر في أن قواتها ستكون هنا في غضون دقائق. ما لم تكن تعرفه هو أن الكثير منهم ماتوا بالفعل.

"خذوا الجنود والمدنيين"

وعلى طول الحدود، كان مسلحو حماس قد اجتاحوا بالفعل معظم القواعد الحدودية الإسرائيلية، إن لم يكن كلها.

وأظهرت لقطات من الكاميرات المثبتة على رؤوس المهاجمين، بما في ذلك فيديو الغارة على مركز المخابرات، مسلحي حماس - من لواء النخبة المدرب تدريبا عاليا - وهم يقتحمون حواجز عدة قواعد في ضوء الصباح الأول.

وبعد الاختراق، كانوا بلا رحمة، وأطلقوا النار على بعض الجنود في أسرتهم وملابسهم الداخلية. وفي عدة قواعد، عرفوا بالضبط مكان خوادم الاتصالات وقاموا بتدميرها، وفقًا لضابط كبير في الجيش الإسرائيلي.

ومع تعطل الكثير من أنظمة الاتصالات والمراقبة، لم يتمكن الإسرائيليون في كثير من الأحيان من رؤية قوات الكوماندوز قادمة. لقد وجدوا صعوبة في طلب المساعدة والرد. وفي كثير من الحالات، لم يتمكنوا من حماية أنفسهم، ناهيك عن القرى المدنية المحيطة بهم.

صورة: فلسطينيون ينقلون مدنيًا إسرائيليًا أسيرًا، وسط الصورة، من كيبوتس كفار عزة إلى قطاع غزة.ائتمان...حاتم علي / أسوشيتد برس

صورة: أسير فلسطيني معصوب العينين يتحدث إلى أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية على الحدود مع غزة بالقرب من مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل .ائتمان...جاك غويز / وكالة فرانس برس – غيتي إيماجز

وأظهرت وثيقة تخطيط تابعة لحماس – عثر عليها مستجيبو الطوارئ الإسرائيليون في إحدى القرى – أن المهاجمين تم تنظيمهم في وحدات محددة جيدًا ذات أهداف وخطط معركة واضحة.

وأظهرت الوثيقة أن إحدى الفصائل قامت بتعيين ملاحين ومخربين وسائقين، بالإضافة إلى وحدات هاون في المؤخرة لتوفير غطاء للمهاجمين.

وكان للمجموعة هدف محدد – كيبوتز – وتم تكليف المهاجمين باقتحام القرية من زوايا محددة. وكانت لديهم تقديرات لعدد القوات الإسرائيلية المتمركزة في المواقع القريبة، وعدد المركبات التي كانت تحت تصرفهم، والمدة التي ستستغرقها قوات الإغاثة الإسرائيلية للوصول إليهم.

الوثيقة مؤرخة في أكتوبر 2022، مما يشير إلى أنه تم التخطيط للهجوم منذ عام على الأقل.

وفي مكان آخر، تمركز مهاجمون آخرون على تقاطعات طرق رئيسية لنصب كمين لتعزيزات إسرائيلية، وفقا لأربعة ضباط ومسؤولين كبار.

كان لدى بعض الوحدات تعليمات محددة للقبض على إسرائيليين لاستخدامهم كورقة مساومة في عمليات تبادل الأسرى المستقبلية مع إسرائيل.

وجاء في الوثيقة: “خذوا الجنود والمدنيين كسجناء ورهائن للتفاوض معهم”.

'نحن ذاهبون للموت'

اقتحم الإرهابيون منزل عائلة تشيري قبل الساعة العاشرة صباحًا بقليل، وفقًا للرسائل النصية التي أرسلتها السيدة شيري لأصدقائها في ذلك الوقت.

لقد قتلوا بالفعل حراس الكيبوتس، بالإضافة إلى متطوع أمني مدني هرع لمواجهتهم في اللحظات الأولى من الهجوم، بحسب قيادة القرية.

والآن، كان الإرهابيون يتنقلون من منزل إلى منزل، محاولين العثور على أشخاص لقتلهم أو اختطافهم.

كتبت السيدة شيري على هاتفها: "من فضلك أرسل المساعدة".

في منزل Cherrys، اقتحموا الباب بالقوة. وقالت السيدة شيري إنهم بعد ذلك اقتحموا المنزل وهم يصرخون ونهبوه.

صورة: الجزء الداخلي المنهوب من منزل عائلة Cherry. ائتمان...عبر عائلة الكرز

صورة: صور من داخل منزل عائلة Cherry. ائتمان... عائلة الكرز

"سوف نموت"، تذكرت السيدة شيري وهي تفكر.

انتظرت الأسرة في صمت مرعوب، على أمل أن يتجاهل المتسللون باب غرفة النوم ويفترضون أن الجميع كانوا بعيدًا.

وضع السيد والسيدة شيري كل ثقلهما على الخزانة لتثبيت الكرسي أسفل مقبض الباب.

كان الابن الأكبر جاي، البالغ من العمر 15 عامًا، يقف بجوار الباب ويحمل دمبلًا يبلغ وزنه 18 رطلاً. إذا اقتحم شخص ما، كانت الخطة هي إسقاطه على رأس المعتدي.

ثم ارتعش المقبض.

بدأ الآباء في دفع الباب

استمر المقبض في الاهتزاز.

ثم توقفت. وابتعد المعتدي.

وعلى بعد بضعة شوارع، كان لعائلة ميكي ليفي، التي تشرف على حدائق الكيبوتس، موقف أقرب.

وقال ليفي في مقابلة إنه بعد أن طاردت فرقة إرهابية السيد ليفي، 47 عاما، داخل غرفته الآمنة، أطلق المهاجمون الرصاص على الباب المعزز.

اخترقت بعض الرصاصات الباب، مما أدى إلى إحداث فتحات كبيرة، وقال السيد ليفي إنه أطلق النار أيضًا بمسدسه، مما أدى إلى تمزيقه أكثر. ولجأت زوجته وابنتاه الصغيرتان إلى الجانب.

وقال السيد ليفي إن الإرهابيين غيروا التكتيكات، حيث أحضروا في وقت لاحق اثنين من جيرانه – أم وابنتها البالغة من العمر 12 عاما.

وقال السيد ليفي إنه تحت تهديد السلاح، طُلب من الأم والطفل إقناعه بالفتح.

وروى السيد ليفي أن أحدهم قال له: ""اخرجوا وأوقفوا إطلاق النار"." ""إن الإرهابيين لن يفعلوا لك أي شيء.""

وقال السيد ليفي إن الإرهابيين تخلوا في نهاية المطاف عن هذا النهج وعادوا بقاذفة قذائف صاروخية.

وأضاف أنه فقط عندما أطلق السيد ليفي النار على أحد المهاجمين في فخذه، غادروا أخيرًا.

ويشتبه السيد ليفي بأن الأم والطفلة أصبحا الآن محتجزين في غزة.

"كانت الجثث تحترق"

العميد. وقال الجنرال دان جولدفوس إنه توجه جنوبا دون أن يعرف بالضبط أين يجب أن يتجه.

وكان الجنرال جولدفوس، 46 عاما، وهو قائد مظلي، في إجازة في منزله ويمارس رياضة الجري في الحي الذي يسكنه شمال تل أبيب. ثم شاهد شريط فيديو من الجنوب، يظهر الإرهابيين وهم يتجولون في المدينة، دون عوائق على الإطلاق.

قال الجنرال إنه ركض إلى منزله، دون انتظار الأوامر، وارتدى زيه العسكري واتجه جنوبًا.

والتقط سلاحين وجنديين من قاعدته في وسط إسرائيل، واتصل بأصدقائه وزملائه لمعرفة ما كان يحدث.

فقط عدد قليل التقطت. أما بالنسبة للبقية، "لم يكن هناك أحد يفهم الصورة الكاملة حقًا"، كما قال الجنرال غولدفوس في مقابلة.

لقد أدت سرعة هجوم حماس ودقته وحجمه إلى وضع الجيش الإسرائيلي في حالة من الفوضى، وترك المدنيون لعدة ساعات بعد ذلك ليتدبروا أمرهم بأنفسهم .

وباستخدام المعلومات القليلة التي تمكن من جمعها، قال الجنرال جولدفوس إنه والجنود توجهوا إلى قرية شمال ناحال عوز، ثم شقوا طريقهم تدريجيا نحو الجنوب.

كانت الساعة حوالي الساعة العاشرة صباحًا، وكان كل ما حوله مذبحة وفظائع.

واصطف القتلى الإسرائيليين على الطرق، إلى جانب هياكل السيارات المحترقة والمقلوبة.

وفي موقع حفل راقص في الهواء الطلق طوال الليل، قتل مسلحون ما يقدر بنحو 260 من رواد الحفل.

صورة: المركبات المتضررة في مخيم مهرجان الموسيقى الإسرائيلي الذي اجتاحه إرهابيو حماس.المركبات المتضررة في مخيم مهرجان الموسيقى الإسرائيلي الذي اجتاحه إرهابيو حماس.ائتمان...سيرجي بونوماريف لصحيفة نيويورك تايمز

صورة: يتم جمع جثث الإسرائيليين الذين قتلوا على يد مسلحي حماس للتعرف عليهم في قاعدة للجيش الإسرائيلي في الرملة، إسرائيل.ائتمان...أفيشاج شار-ياشوف لصحيفة نيويورك تايمز

"كانت الجثث تحترق"، يتذكر الجنرال غولدفوس رؤيته في الموقع.

وقد أطلق الهجوم الذي شنته حماس العنان لأعمال عنف مجانية للجميع.

وتدفق بعض سكان غزة عبر الحدود غير المحمية بعد أن تم اختراقها، وقاموا في بعض الأحيان ببث ما كانوا يفعلونه على هواتفهم. وقال الناجون إن سكان غزة كانوا ينهبون ويفتشون المنازل، ويأخذون أجهزة الكمبيوتر والملابس والأواني الفخارية وأجهزة التلفزيون والهواتف.

وفي بعض القرى الإسرائيلية، تم حرق السكان أحياء في منازلهم، في حين كان الإرهابيون يطاردون المدنيين عند كل منعطف، بحثا عن أشخاص للقبض عليهم وقتلهم. تم اختطاف أجداد وأطفال صغار ورضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر وإعادتهم إلى غزة ، وكان بعضهم محشورين بين خاطفيهم على دراجات نارية.

وخلال معظم الفوضى، لم يكن الجيش الإسرائيلي مرئيا في أي مكان تقريبا.

وبالقرب من كيبوتس ريم، قال الجنرال جولدفوس إنه التقى بقائد كبير آخر عن طريق الصدفة. ومثله، هرع الضابط إلى مكان الحادث بشكل غريزي، دون أي تعليمات، وقام بتجميع مجموعة صغيرة من الجنود.

بين الحين والآخر، توصل الرجلان إلى استراتيجيتهما الخاصة.

قال الجنرال جولدفوس: "لا توجد أوامر هنا". "قلت: خذوا من هذا المكان إلى الجنوب، وأنا سآخذ من هذا المكان إلى الشمال".

هكذا حدثت بعض الهجمات المضادة الإسرائيلية: جنود أو متطوعين مدنيين - بما في ذلك جنرالات متقاعدون في الستينيات من أعمارهم - يهرعون إلى المنطقة ويفعلون ما في وسعهم.

وصل إسرائيل زيف، وهو جنرال سابق، إلى معركة قريبة في سيارته أودي.

وقال يائير جولان، نائب رئيس الأركان المتقاعد والنائب اليساري السابق، إنه حمل مسدسًا وبدأ في إنقاذ الناجين من مذبحة في حفل موسيقي، والذين كانوا يختبئون في الأدغال القريبة.

قال الجنرال جولدفوس: "لقد نشأنا على الركض بأسرع ما يمكن نحو النار". "حتى نتمكن من أن نكون أول من هناك."

"لا بأس أننا يهود."

وكان مركز المخابرات بالقرب من غزة من أوائل الأماكن التي استعادتها إسرائيل.

وفي وقت متأخر من الصباح، وصل جنود وجنود احتياط من وحدات مختلفة إلى القاعدة من اتجاهات مختلفة، وتغلبوا على المسلحين العشرة الغزيين الذين صوروا هجومهم المميت بالفيديو.

التقطت الكاميرا المثبتة على رأس قائد حماس لحظة إطلاق النار عليه وقتله. تسقط الكاميرا وترتد على الأرض. وبحلول الوقت الذي يتوقف فيه الفيديو، يمكن رؤية القائد ملقى على الأرض، كاشفاً عن لحيته الطويلة وخط شعره الخفيف.

وفي أجزاء أخرى من جنوب إسرائيل، جاءت التعزيزات الرسمية الأولى من وحدة كوماندوز إسرائيلية وصلت بطائرات هليكوبتر، وفقًا للضابط الإسرائيلي الكبير.

وتبعتهم وحدات عمليات خاصة أخرى، بما في ذلك قوات البحرية الإسرائيلية ووحدة استطلاع مدربة على العمل في عمق خطوط العدو، وليس على الأراضي الإسرائيلية.

في بعض الأحيان، ضمت قوات الكوماندوز قواتها إلى متطوعين ليس لديهم دروع واقية واندفعوا إلى المعركة لإنقاذ أفراد عائلاتهم.

توجه نوعام تيبون، الجنرال السابق، جنوباً بمسدسه في محاولة لاستعادة كيبوتس ناحال عوز، حيث حوصر ابنه الصحفي أمير.

وفي وقت مبكر من بعد الظهر، انضم السيد تيبون، الأب، إلى فرقة كانت تشق طريقها عبر الكيبوتس، منزلًا تلو الآخر.

وبحلول بعد ظهر يوم الأحد، كانت عدة قرى وقواعد لا تزال تتمتع بنوع من الوجود لحماس. ولن يتم تأمين المنطقة بأكملها بالكامل لعدة أيام.

ظهرت السيدة شيري حوالي الساعة الخامسة مساء يوم السبت في كيبوتس ناحال عوز لتجد منزلها مقلوبًا رأسًا على عقب، والميكروويف ممزقًا من الحائط، والأدراج ممزقة من خزائنها، وبركة من الدم الجاف على الأرض.

وكانت قد سمعت صوت معركة بالأسلحة النارية داخل منزلها وحوله في وقت سابق من اليوم. واعتقدت أن إرهابيًا مات في المنزل، وأن جثته الملطخة بالدماء قد نقلها زملاؤه المقاتلون.

ورفض بعض الناجين فتح أعينهم، حتى بعد وصول الجيش.

وعندما وصل الجنود إلى منزل أوشريت صباغ، وهي من سكان كيبوتس ناحال عوز، خشيت أن يكونوا إرهابيين متنكرين.

وحتى بعد أن بدأ الجنود في الدردشة مع بعضهم البعض باللغة العبرية، لإثبات هويتهم، لم تكن السيدة صباغ (48 عاما) مقتنعة.

كانت صلواتهم اليهودية فقط هي التي جعلتها تسترخي.

وتذكرت السيدة صباغ قولهم: "لا بأس، لا بأس". ""نحن يهود.""

صورة: تشييع جنازة شاني كوبرفاسر، الذي قُتل في مهرجان الموسيقى، في حيفا يوم الجمعة.ائتمان...تامير خليفة لصحيفة نيويورك تايمز

ساهم آرون بوكسرمان في إعداد التقارير من القدس.

باتريك كينغسلي هو رئيس مكتب القدس الذي يغطي إسرائيل والأراضي المحتلة. وقد قدم تقارير من أكثر من 40 دولة، وكتب كتابين، وقام سابقًا بتغطية الهجرة والشرق الأوسط لصحيفة الغارديان. المزيد عن باتريك كينجسلي

*رونين بيرجمان كاتب في مجلة نيويورك تايمز ومقرها تل أبيب. كتابه الأخير هو "انهض واقتل أولاً: التاريخ السري للاغتيالات الإسرائيلية المستهدفة" الذي نشرته دار راندوم هاوس. المزيد عن رونين بيرجمان