نتنياهو يمنع وزراءه من الحديث عن الهجمات على سوريا

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإصدار توجيهات لأعضاء حكومته تقضي بعدم التحدث علنًا حول الهجمات التي نفذتها إسرائيل ضد سوريا.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية في وقت متأخر من الأمس، يجب على الوزراء الإسرائيليين الامتناع عن التصريحات حول أي هجمات مرتبطة بإسرائيل ضد سوريا.

سبق أن أفاد مصدر عسكري سوري أمس, بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية استهدفت مناطق حول مطار دمشق الدولي.

وأوضح المصدر أن “العمل العدواني على مطار دمشق الدولي تزامن مع هجوم آخر استهدف مطار حلب الدولي في منطقة النيرب”، وأشار إلى أن “الصواريخ الدفاعية السورية تمكنت من اعتراض بعض الصواريخ العدائية قبل وصولها إلى أهدافها”.

ووفقًا للمعلومات فإن مطاري دمشق و حلب قد تعطلا نتيجة هذا العدوان وتم تحويل الرحلات الى مطار اللاذقية.